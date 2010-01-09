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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Кьево
Рома - Кьево: обзор матча 09 января 2010
Рома
09.01.2010, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 0
Завершен
Кьево
1'
Д. Де Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Кьево
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
Л. Тони
Замена
М. Марколини
️️️️
Д. Манделли
Замена
П. Граноче
️️️️
Э. Богдани
Желтая карточка
А. Мантовани
Замена
М. Бриги
️️️️
Д. Де Росси
Замена
Лусиано
️️️️
Л. Ригони
Пенальти не реализован!
Д. Писарро
Желтая карточка
М. Йепес
Желтая карточка
Д. Манделли
Замена
Б. Лобонц
️️️️
М. Вучинич
13'
Красная карточка
Дони
11'
ГОЛ! 1:0!
Д. Де Росси
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
32
Дони
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
0
Франческо Скардина
ЦЗ
78
Марко Малаго
ЦЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
10
Лусиано
ПП
19
Пабло Граноче
ЦФ
4-4-2
32
Дони
6
Риисе
4
Жуан
8
Бурдиссо
27
Кассетти
20
Перротта
16
Де Росси
7
Писарро
11
Таддеи
18
Тони
9
Вучинич
4-4-2
70
Соррентино
21
Фрей
33
Йепес
5
Манделли
17
Мантовани
3
Пинци
7
Бентивольо
30
Ригони
0
Арьятти
81
Богдани
9
Аббрускато
9
Вучинич
18
Лобонц
18
Лобонц
9
Вучинич
16
Де Росси
4
Бриги
4
Бриги
16
Де Росси
18
Тони
10
Баптиста
10
Баптиста
18
Тони
5
Манделли
7
Марколини
7
Марколини
5
Манделли
30
Ригони
10
Лусиано
10
Лусиано
30
Ригони
81
Богдани
19
Граноче
19
Граноче
81
Богдани
Остались в запасе
Рома
Кьево
3
Марко Андреолли
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
0
Франческо Скардина
ЦЗ
78
Марко Малаго
ЦЗ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
3
Марко Андреолли
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
0
Франческо Скардина
ЦЗ
78
Марко Малаго
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Рома - Кьево
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Олимпико
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