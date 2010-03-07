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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Кьево
Бари - Кьево: обзор матча 07 марта 2010
Бари
07.03.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 0
Завершен
Кьево
20'
Х. Игнасио Кастильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Кьево
Пенальти не реализован!
М. Донати
Замена
️️️️
Х. Игнасио Кастильо
Замена
Б. Йокич
️️️️
Л. Арьятти
Желтая карточка
Н. Фрей
Замена
М. Донати
️️️️
А. Гацци
Замена
П. Граноче
️️️️
М. Йори
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
П. Баррето
Желтая карточка
М. Йори
ГОЛ! 1:0!
Х. Игнасио Кастильо
20'
14'
Замена
Н. Фрей
️️️️
С. Мореро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
4
Серхио Альмирон
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
10
Пауло Баррето
ЦФ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
11
Мануэль Йори
ОП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Бари
0
Иларио Ламберти
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
0
Алессандро Сбаффо
ЦП
16
Томмасо Бьянки
ЦП
19
Пабло Граноче
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
4-4-2
1
Жилле
32
Масиелло
19
Бонуччи
5
Масиелло
14
Бельмонте
78
Аллегретти
4
Альмирон
14
Гацци
27
Альварес
9
Кастильо
10
Баррето
4-1-3-2
70
Соррентино
20
Сардо
5
Манделли
19
Мореро
17
Мантовани
11
Йори
3
Пинци
7
Бентивольо
0
Арьятти
83
Де Паула
31
Пеллисьер
14
Гацци
5
Донати
5
Донати
14
Гацци
10
Баррето
69
Меджиорини
69
Меджиорини
10
Баррето
0
Арьятти
5
Йокич
5
Йокич
0
Арьятти
19
Мореро
21
Фрей
21
Фрей
19
Мореро
11
Йори
19
Граноче
19
Граноче
11
Йори
Остались в запасе
Бари
Кьево
0
Иларио Ламберти
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
78
Владимир Коман
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
0
Алессандро Сбаффо
ЦП
16
Томмасо Бьянки
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
0
Иларио Ламберти
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
78
Владимир Коман
ЦП
Остались в запасе
0
Алессандро Сбаффо
ЦП
16
Томмасо Бьянки
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Бари - Кьево
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Риккардо Пинцани
(Эмполи)
Стадион:
Сан Никола
Новости команд
Все
Бари
Кьево
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1
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