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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Кьево
Палермо - Кьево: обзор матча 11 апреля 2010
Палермо
11.04.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 33 тур
3 : 1
Завершен
Кьево
28'
Х. Пасторе
39'
Ф. Микколи (П)
53'
Ф. Микколи
18'
М. Ариэл Де Паула
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Кьево
Замена
И. Будан
️️️️
Х. Пасторе
Замена
Н. Бертоло
️️️️
Э. Кавани
Замена
А. Сбаффо
️️️️
Л. Арьятти
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Ф. Микколи
Замена
Б. Йокич
️️️️
А. Мантовани
Желтая карточка
Э. Кавани
Замена
П. Граноче
️️️️
М. Йори
ГОЛ! 3:1!
Ф. Микколи
Желтая карточка
Д. Мильяччо
Желтая карточка
Д. Пинци
Желтая карточка
Ф. Микколи
Желтая карточка
М. Йепес
Желтая карточка
М. Йори
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Микколи
ГОЛ! 1:1!
Х. Пасторе
Желтая карточка
Л. Арьятти
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Ариэл Де Паула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
30
Дорин Гоян
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
11
Мануэль Йори
ОП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
27
Алекс Кальдерони
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Кьево
12
Михал Мискиевич
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
0
Франческо Скардина
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
0
Алессандро Сбаффо
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
4-1-2-1-2
46
Сиригу
42
Бальдзаретти
30
Гоян
24
Кьер
6
Кассани
21
Ливерани
23
Ночерино
8
Мильяччо
15
Пасторе
10
Микколи
10
Кавани
4-1-3-2
70
Соррентино
21
Фрей
33
Йепес
5
Манделли
17
Мантовани
11
Йори
3
Пинци
7
Бентивольо
0
Арьятти
83
Де Паула
9
Аббрускато
10
Кавани
16
Бертоло
16
Бертоло
10
Кавани
10
Микколи
11
Эрнандес
11
Эрнандес
10
Микколи
15
Пасторе
19
Будан
19
Будан
15
Пасторе
0
Арьятти
0
Сбаффо
0
Сбаффо
0
Арьятти
17
Мантовани
5
Йокич
5
Йокич
17
Мантовани
11
Йори
19
Граноче
19
Граноче
11
Йори
Остались в запасе
Палермо
Кьево
22
Франческо Бенусси
ВР
27
Алекс Кальдерони
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
12
Михал Мискиевич
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
27
Алекс Кальдерони
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
Остались в запасе
12
Михал Мискиевич
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Палермо - Кьево
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Ренцо Барбера
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