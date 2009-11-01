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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Удинезе
Кьево - Удинезе: обзор матча 01 ноября 2009
Кьево
01.11.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
70'
М. Йепес
27'
А. Флоро Флорес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Удинезе
Замена
П. Саммарко
️️️️
Г. Д'Агостино
Замена
Л. Арьятти
️️️️
М. Йори
ГОЛ! 1:1!
М. Йепес
Замена
С. Бентивольо
️️️️
Лусиано
Замена
Э. Богдани
️️️️
П. Граноче
Желтая карточка
М. Йори
Желтая карточка
М. Марколини
Желтая карточка
Г. Д'Агостино
Замена
А. Ди Натале
️️️️
А. Флоро Флорес
Желтая карточка
Г. Инлер
ГОЛ! 0:1!
А. Флоро Флорес
Замена
Ф. Лоди
️️️️
А. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
11
Мануэль Йори
ОП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
3
Симоне Пепе
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
4-1-3-2
70
Соррентино
17
Мантовани
33
Йепес
5
Манделли
21
Фрей
11
Йори
7
Марколини
3
Пинци
10
Лусиано
19
Граноче
31
Пеллисьер
3-5-2
1
Ханданович
25
Сапата
35
Кода
3
Лукович
7
Куадрадо
27
Асамоа
10
Д'Агостино
88
Инлер
3
Пепе
9
Флоро Флорес
4
Санчес
11
Йори
0
Арьятти
0
Арьятти
11
Йори
10
Лусиано
7
Бентивольо
7
Бентивольо
10
Лусиано
19
Граноче
81
Богдани
81
Богдани
19
Граноче
10
Д'Агостино
23
Саммарко
23
Саммарко
10
Д'Агостино
4
Санчес
10
Лоди
10
Лоди
4
Санчес
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
10
Ди Натале
9
Флоро Флорес
Остались в запасе
Кьево
Удинезе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Кьево - Удинезе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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