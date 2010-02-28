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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Кальяри
Кьево - Кальяри: обзор матча 28 февраля 2010
Кьево
28.02.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 1
Завершен
Кальяри
33'
М. Ариэл Де Паула
78'
П. Граноче
51'
Д. Астори
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Кальяри
Желтая карточка
М. Йепес
Замена
Б. Йокич
️️️️
С. Пеллисьер
Желтая карточка
Д. Пинци
Замена
Жеда
️️️️
А. Коссу
ГОЛ! 2:1!
П. Граноче
Замена
С. Бентивольо
️️️️
М. Йори
Желтая карточка
М. Йори
Замена
П. Граноче
️️️️
М. Ариэл Де Паула
Вторая желтая
Р. Наингголан
Замена
Х. Ларривей
️️️️
Нене
Желтая карточка
Р. Наингголан
Замена
Р. Наингголан
️️️️
А. Лаццари
Вторая желтая
М. Марколини
ГОЛ! 1:1!
Д. Астори
Желтая карточка
М. Марколини
Желтая карточка
Лусиано
ГОЛ! 1:0!
М. Ариэл Де Паула
Желтая карточка
С. Пеллисьер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
11
Мануэль Йори
ОП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
18
Андреа Парола
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Кальяри
21
Кристиано Лупателли
ВР
6
Диего Лопес
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
27
Жеда
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
4-1-3-2
70
Соррентино
17
Мантовани
5
Манделли
33
Йепес
21
Фрей
11
Йори
7
Марколини
3
Пинци
10
Лусиано
83
Де Паула
31
Пеллисьер
3-4-1-2
22
Маркетти
13
Астори
15
Ариаудо
33
Агостини
6
Бароне
10
Лаццари
8
Бьондини
18
Парола
7
Коссу
7
Нене
21
Матри
31
Пеллисьер
5
Йокич
5
Йокич
31
Пеллисьер
11
Йори
7
Бентивольо
7
Бентивольо
11
Йори
83
Де Паула
19
Граноче
19
Граноче
83
Де Паула
10
Лаццари
44
Наингголан
44
Наингголан
10
Лаццари
7
Коссу
27
Жеда
27
Жеда
7
Коссу
7
Нене
11
Ларривей
11
Ларривей
7
Нене
Остались в запасе
Кьево
Кальяри
18
Лоренцо Скуицци
ВР
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
21
Кристиано Лупателли
ВР
6
Диего Лопес
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
6
Диего Лопес
ЦЗ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Кьево - Кальяри
6
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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