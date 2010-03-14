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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Кьево
Милан - Кьево: обзор матча 14 марта 2010
Милан
14.03.2010, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 0
Завершен
Кьево
90+2'
К. Зеедорф
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Кьево
ГОЛ! 1:0!
К. Зеедорф
+2
+1
Желтая карточка
Д. Пинци
Замена
С. Мореро
️️️️
Д. Манделли
Замена
С. Бентивольо
️️️️
М. Марколини
Замена
К. Зеедорф
️️️️
А. Пирло
Замена
Л. Арьятти
️️️️
М. Ариэл Де Паула
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
Д. Гаттузо
Желтая карточка
Лусиано
Замена
М. Оддо
️️️️
И. Абате
Травма
И. Абате
Желтая карточка
Д. Дзамбротта
Желтая карточка
Л. Ригони
Желтая карточка
А. Мантовани
Желтая карточка
Д. Манделли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
90
Массимо Амброзини
(К)
ЛП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
49
Роналдиньо
АП
32
Дэвид Бекхэм
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
30
Лука Ригони
ОП
3
Джампьеро Пинци
АП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
(К)
ЦФ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Милан
1
Дида
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
4-4-1-1
32
Аббьяти
19
Дзамбротта
19
Фавалли
3
Силва
20
Абате
90
Амброзини
8
Гаттузо
21
Пирло
32
Бекхэм
49
Роналдиньо
22
Боррьелло
4-1-2-1-2
70
Соррентино
20
Сардо
5
Манделли
33
Йепес
17
Мантовани
30
Ригони
10
Лусиано
7
Марколини
3
Пинци
83
Де Паула
31
Пеллисьер
20
Абате
30
Оддо
30
Оддо
20
Абате
21
Пирло
10
Зеедорф
10
Зеедорф
21
Пирло
8
Гаттузо
9
Индзаги
9
Индзаги
8
Гаттузо
5
Манделли
19
Мореро
19
Мореро
5
Манделли
83
Де Паула
0
Арьятти
0
Арьятти
83
Де Паула
7
Марколини
7
Бентивольо
7
Бентивольо
7
Марколини
Остались в запасе
Милан
Кьево
1
Дида
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
1
Дида
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Милан - Кьево
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая); "Россия 2" 22:40 (прямая)
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