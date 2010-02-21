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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Кьево
Аталанта - Кьево: обзор матча 21 февраля 2010
Аталанта
21.02.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 1
Завершен
Кьево
44'
С. Пеллисьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Кьево
Желтая карточка
Д. Манделли
Желтая карточка
Н. Фрей
Замена
Л. Арьятти
️️️️
М. Ариэл Де Паула
Замена
Д. Манделли
️️️️
С. Мореро
Вторая желтая
Л. Ригони
Замена
С. Вольпи
️️️️
С. Падоин
Желтая карточка
К. Дони
Желтая карточка
Л. Ригони
Замена
С. Бентивольо
️️️️
Лусиано
Замена
Э. Чевантон
️️️️
Н. Аморузо
Желтая карточка
Д. Пинци
Желтая карточка
П. Бьянко
Замена
С. Тирибокки
️️️️
А. Феррейра-Пинто
ГОЛ! 0:1!
С. Пеллисьер
Желтая карточка
Л. Таламонти
17'
Желтая карточка
С. Мореро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
0
Никола Аморузо
ЦФ
27
Кристиано Дони
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Лусиано
ПП
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
11
Паоло Дзанетти
ЛП
0
Серджо Вольпи
ЦП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
4-3-2
47
Консильи
20
Бьянко
0
Таламонти
13
Пелузо
13
Гарич
19
Падоин
17
Гуаренте
33
Феррейра-Пинто
27
Дони
0
Аморузо
4-4-2
70
Соррентино
21
Фрей
33
Йепес
19
Мореро
17
Мантовани
10
Лусиано
3
Пинци
30
Ригони
7
Марколини
31
Пеллисьер
83
Де Паула
19
Падоин
0
Вольпи
0
Вольпи
19
Падоин
33
Феррейра-Пинто
90
Тирибокки
90
Тирибокки
33
Феррейра-Пинто
0
Аморузо
23
Чевантон
23
Чевантон
0
Аморузо
19
Мореро
5
Манделли
5
Манделли
19
Мореро
83
Де Паула
0
Арьятти
0
Арьятти
83
Де Паула
10
Лусиано
7
Бентивольо
7
Бентивольо
10
Лусиано
Остались в запасе
Аталанта
Кьево
40
Фердинандо Коппола
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
11
Паоло Дзанетти
ЛП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
40
Фердинандо Коппола
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
11
Паоло Дзанетти
ЛП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Аталанта - Кьево
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Атлети Адзурри
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