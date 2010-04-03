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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Сампдория
Кьево - Сампдория: обзор матча 03 апреля 2010
Кьево
03.04.2010, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 2
Завершен
Сампдория
76'
А. Мантовани
1'
А. Кассано
55'
Д. Паццини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Сампдория
Желтая карточка
С. Луккини
Замена
Э. Тестарди
️️️️
С. Губерти
Замена
Э. Богдани
️️️️
Д. Пинци
Желтая карточка
М. Йепес
Замена
Д. Франческини
️️️️
А. Кассано
ГОЛ! 1:2!
А. Мантовани
Замена
М. Падалино
️️️️
Ф. Семиоли
Замена
Л. Арьятти
️️️️
М. Ариэл Де Паула
Вторая желтая
С. Мореро
Замена
Э. Аббрускато
️️️️
Л. Ригони
Желтая карточка
С. Мореро
ГОЛ! 0:2!
Д. Паццини
Желтая карточка
Л. Ригони
Желтая карточка
С. Пеллисьер
19'
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
Желтая карточка
С. Бентивольо
14'
Желтая карточка
П. Аккарди
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Кассано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Сампдория
30
Марко Сторари
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
11
Мануэль Йори
ОП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Сампдория
0
Марио Кассано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
9
Эмануэле Тестарди
ЦФ
12
Стефан Щепович
ЦФ
4-4-2
70
Соррентино
17
Мантовани
19
Мореро
33
Йепес
21
Фрей
3
Пинци
7
Бентивольо
30
Ригони
10
Лусиано
83
Де Паула
31
Пеллисьер
4-4-2
30
Сторари
6
Дзаури
20
Аккарди
17
Луккини
3
Циглер
77
Семиоли
12
Тиссоне
17
Паломбо
8
Губерти
11
Паццини
99
Кассано
83
Де Паула
0
Арьятти
0
Арьятти
83
Де Паула
3
Пинци
81
Богдани
81
Богдани
3
Пинци
30
Ригони
9
Аббрускато
9
Аббрускато
30
Ригони
8
Губерти
9
Тестарди
9
Тестарди
8
Губерти
99
Кассано
0
Франческини
0
Франческини
99
Кассано
77
Семиоли
4
Падалино
4
Падалино
77
Семиоли
Остались в запасе
Кьево
Сампдория
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
11
Мануэль Йори
ОП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
0
Марио Кассано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
11
Мануэль Йори
ОП
Остались в запасе
0
Марио Кассано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Кьево - Сампдория
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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