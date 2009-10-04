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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Кьево
Кальяри - Кьево: обзор матча 04 октября 2009
Кальяри
04.10.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 2
Завершен
Кьево
38'
А. Матри
41'
М. Марколини
70'
М. Марколини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Кьево
Замена
Х. Ларривей
️️️️
Д. Дессена
Замена
Л. Арьятти
️️️️
А. Мантовани
Замена
С. Бентивольо
️️️️
Лусиано
Замена
Нене
️️️️
А. Матри
ГОЛ! 1:2!
М. Марколини
Замена
П. Граноче
️️️️
Э. Богдани
Замена
А. Лаццари
️️️️
Д. Бьондини
Желтая карточка
Д. Конти
Желтая карточка
Э. Богдани
ГОЛ! 1:1!
М. Марколини
Желтая карточка
А. Коссу
Желтая карточка
Н. Фрей
ГОЛ! 1:0!
А. Матри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
6
Диего Лопес
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
5
Даниэле Конти
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
27
Жеда
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
11
Мануэль Йори
ОП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Кальяри
21
Кристиано Лупателли
ВР
18
Андреа Парола
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
7
Нене
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
4-3-1-2
22
Маркетти
33
Агостини
2
Канини
6
Марцоратти
6
Лопес
5
Конти
27
Дессена
8
Бьондини
7
Коссу
21
Матри
27
Жеда
4-1-3-2
70
Соррентино
21
Фрей
19
Мореро
33
Йепес
17
Мантовани
11
Йори
10
Лусиано
3
Пинци
7
Марколини
81
Богдани
31
Пеллисьер
8
Бьондини
10
Лаццари
10
Лаццари
8
Бьондини
21
Матри
7
Нене
7
Нене
21
Матри
27
Дессена
11
Ларривей
11
Ларривей
27
Дессена
17
Мантовани
0
Арьятти
0
Арьятти
17
Мантовани
10
Лусиано
7
Бентивольо
7
Бентивольо
10
Лусиано
81
Богдани
19
Граноче
19
Граноче
81
Богдани
Остались в запасе
Кальяри
Кьево
18
Андреа Парола
ЦП
21
Кристиано Лупателли
ВР
6
Симоне Бароне
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
18
Лоренцо Скуицци
ВР
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
18
Андреа Парола
ЦП
21
Кристиано Лупателли
ВР
6
Симоне Бароне
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Кальяри - Кьево
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
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