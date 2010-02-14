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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Сиена
Кьево - Сиена: обзор матча 14 февраля 2010
Кьево
14.02.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 1
Завершен
Сиена
75'
Режиналдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Сиена
Желтая карточка
Лусиано
Желтая карточка
М. Ларрондо
Замена
Л. Арьятти
️️️️
Л. Ригони
Желтая карточка
Л. Ригони
Замена
М. Малаго
️️️️
Режиналдо
ГОЛ! 0:1!
Режиналдо
Замена
М. Ларрондо
️️️️
Э. Калайо
Желтая карточка
М. Марколини
Замена
С. Бентивольо
️️️️
Д. Пинци
Замена
П. Граноче
️️️️
Э. Богдани
Желтая карточка
Ф. Пратали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
30
Лука Ригони
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Лусиано
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
14
Франческо Пратали
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Марио Беретта
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
78
Марко Малаго
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
9
Марсело Ларрондо
АП
0
Микеле Фини
ПП
4-4-2
70
Соррентино
17
Мантовани
33
Йепес
5
Манделли
20
Сардо
7
Марколини
30
Ригони
3
Пинци
10
Лусиано
31
Пеллисьер
81
Богдани
3-4-3
23
Курчи
14
Пратали
25
Крибари
36
Дель Гроссо
8
Экдаль
6
Циолис
8
Вергассола
21
Росси
91
Режиналдо
16
Калайо
5
Геззаль
30
Ригони
0
Арьятти
0
Арьятти
30
Ригони
3
Пинци
7
Бентивольо
7
Бентивольо
3
Пинци
81
Богдани
19
Граноче
19
Граноче
81
Богдани
91
Режиналдо
78
Малаго
78
Малаго
91
Режиналдо
Рози
20
Яролим
20
Яролим
Рози
16
Калайо
9
Ларрондо
9
Ларрондо
16
Калайо
Остались в запасе
Кьево
Сиена
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
25
Джанлука Пеголо
ВР
18
Мато Яяло
ЦП
0
Микеле Фини
ПП
Главный тренер
Марио Беретта
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
18
Мато Яяло
ЦП
0
Микеле Фини
ПП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Марио Беретта
Статистика матча Кьево - Сиена
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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Кьево
Сиена
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
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5
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Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
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«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
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