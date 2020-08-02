Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Италия. Серия А 2008/2009