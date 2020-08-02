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Антонио Розати
Статистика
Антонио Розати - статистика
Завершил карьеру
26 марта 1983 (43), Тиволи
#21 | Вратарь
195 см | 88 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торино
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Болонья
1 : 1
02.08.2020
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Торино
2 : 3
29.07.2020
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
СПАЛ
1 : 1
26.07.2020
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Торино
1 : 1
22.07.2020
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
2 : 0
19.07.2020
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
3 : 0
16.07.2020
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
3 : 1
13.07.2020
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
3 : 1
08.07.2020
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
4 : 1
04.07.2020
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
1 : 2
30.06.2020
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
4 : 2
27.06.2020
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
1 : 0
23.06.2020
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
1 : 1
20.06.2020
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
2 : 1
29.02.2020
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
1 : 0
17.02.2020
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1 : 3
08.02.2020
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Лечче
4 : 0
02.02.2020
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Торино
0 : 7
25.01.2020
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Сассуоло
2 : 1
18.01.2020
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
1 : 0
12.01.2020
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
0 : 2
05.01.2020
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
1 : 2
21.12.2019
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Верона
3 : 3
15.12.2019
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Торино
2 : 1
08.12.2019
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
0 : 1
30.11.2019
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
0 : 3
23.11.2019
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Брешиа
0 : 4
09.11.2019
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
0 : 1
02.11.2019
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
4 : 0
30.10.2019
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 1
27.10.2019
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
1 : 0
20.10.2019
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Торино
0 : 0
06.10.2019
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
3 : 2
30.09.2019
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Торино
2 : 1
26.09.2019
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Сампдория
1 : 0
22.09.2019
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Торино
1 : 2
16.09.2019
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
2 : 3
01.09.2019
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Торино
2 : 1
25.08.2019
Сассуоло
Был в запасе
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