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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Парма
Торино - Парма: обзор матча 20 июня 2020
Торино
20.06.2020, суббота, 20:30
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 1
Завершен
Парма
15'
Н. Н'Кулу
31'
Ю. Куцка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Парма
87'
Желтая карточка
Г. Бругман
85'
Замена
В. Лорини
️️️️
М. Дармиан
85'
Замена
Г. Бругман
️️️️
Ю. Куцка
Замена
С. Лукич
️️️️
С. Эдера
82'
73'
Замена
Д. Капрари
️️️️
Жервиньо
69'
Замена
Эрнани
️️️️
М. Скоццарелла
Замена
О. Эйна
️️️️
А. Беренгер
68'
Желтая карточка
Т. Ринкон
62'
Пенальти не реализован!
А. Белотти
48'
47'
Желтая карточка
С. Якопони
31'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Куцка
Пас отдал
Жервиньо
ГОЛ! 1:0!
Н. Н'Кулу
Пас отдал
А. Беренгер
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Бремер
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Морено Лонго
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Торино
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
7
Винченцо Миллико
ЦФ
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
23
Эрнани
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
3-4-1-2
46
Сиригу
3
Бремер
63
Н'Кулу
4
Иццо
29
Де Сильвестри
20
Эдера
8
Мейте
8
Ринкон
7
Беренгер
11
Дзадза
11
Белотти
4-1-2-1-2
55
Сепе
36
Дармиан
22
Алвеш
5
Гальоло
2
Якопони
23
Скоццарелла
27
Куртич
33
Куцка
27
Жервиньо
14
Корнелиус
21
Кулушевски
7
Беренгер
34
Эйна
34
Эйна
7
Беренгер
20
Эдера
23
Лукич
23
Лукич
20
Эдера
36
Дармиан
16
Лорини
16
Лорини
36
Дармиан
33
Куцка
16
Бругман
16
Бругман
33
Куцка
23
Скоццарелла
23
Эрнани
23
Эрнани
23
Скоццарелла
27
Жервиньо
10
Капрари
10
Капрари
27
Жервиньо
Остались в запасе
Торино
Парма
7
Винченцо Миллико
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
Главный тренер
Морено Лонго
14
Янн Карамо
ЛВ
91
Симоне Коломби
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
20
Антонино Барилла
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
91
Симоне Коломби
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
20
Антонино Барилла
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
Главный тренер
Морено Лонго
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Торино - Парма
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Стадио Олимпико
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