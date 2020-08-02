Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Торино
Болонья - Торино: обзор матча 02 августа 2020
Болонья
02.08.2020, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 1
Завершен
Торино
18'
М. Сванберг
66'
С. Дзадза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Торино
90'
+2
Замена
К. Челезия
️️️️
К. Джиджи
Желтая карточка
Г. Медель
85'
Желтая карточка
Р. Сориано
80'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
М. Джувара
77'
Желтая карточка
Ф. Сантандер
76'
76'
Замена
Н. Н'Кулу
️️️️
А. Иццо
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
М. Сванберг
72'
Замена
Н. Домингес
️️️️
Й. Схаутен
72'
66'
ГОЛ! 1:1!
С. Дзадза
Пас отдал
С. Верди
60'
Желтая карточка
А. Беренгер
56'
Желтая карточка
Т. Ринкон
50'
Замена
О. Эйна
️️️️
К. Ансальди
Замена
Н. Сансоне
️️️️
М. Барроу
46'
Замена
Ф. Сантандер
️️️️
Р. Паласио
46'
45'
+2
Желтая карточка
К. Ансальди
ГОЛ! 1:0!
М. Сванберг
Пас отдал
Р. Сориано
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
5
Данило
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Торино
21
Антонио Розати
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Морено Лонго
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
18
Федерико Бонини
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
77
Кристиан Челезия
ЦЗ
56
Патрик Энричи
ЦЗ
27
Эмин Газоини
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
44
Маттиа Сандри
ЦП
19
Фредди Греко
ЦП
44
Михаэл Ониша
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Скорупски
5
Данило
4
Денсвил
15
Мбайе
17
Медель
32
Сванберг
22
Схаутен
21
Сориано
7
Джувара
8
Паласио
99
Барроу
4-2-2-2
21
Розати
26
Джиджи
4
Иццо
3
Бремер
14
Ансальди
23
Лукич
8
Ринкон
7
Беренгер
90
Верди
11
Дзадза
11
Белотти
32
Сванберг
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
32
Сванберг
22
Схаутен
8
Домингес
8
Домингес
22
Схаутен
99
Барроу
11
Сансоне
11
Сансоне
99
Барроу
8
Паласио
9
Сантандер
9
Сантандер
8
Паласио
7
Джувара
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
7
Джувара
26
Джиджи
77
Челезия
77
Челезия
26
Джиджи
4
Иццо
63
Н'Кулу
63
Н'Кулу
4
Иццо
14
Ансальди
34
Эйна
34
Эйна
14
Ансальди
Остались в запасе
Болонья
Торино
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
18
Федерико Бонини
ЦЗ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
56
Патрик Энричи
ЦЗ
27
Эмин Газоини
ЦЗ
44
Маттиа Сандри
ЦП
19
Фредди Греко
ЦП
44
Михаэл Ониша
ЦП
46
Сальваторе Сиригу
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
8
Мишель Адопо
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Морено Лонго
Остались в запасе
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
18
Федерико Бонини
ЦЗ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Остались в запасе
56
Патрик Энричи
ЦЗ
27
Эмин Газоини
ЦЗ
44
Маттиа Сандри
ЦП
19
Фредди Греко
ЦП
44
Михаэл Ониша
ЦП
46
Сальваторе Сиригу
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
8
Мишель Адопо
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Морено Лонго
Статистика матча Болонья - Торино
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Ди Мартино
Стадион:
Ренато ДальАра
Новости команд
Все
Болонья
Торино
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
Вчера, 23:26
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
Вчера, 23:26
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+