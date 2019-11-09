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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Брешиа - Торино
Брешиа - Торино: обзор матча 09 ноября 2019
Брешиа
09.11.2019, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 4
Завершен
Торино
17'
А. Белотти (П)
26'
А. Белотти (П)
75'
А. Беренгер
81'
А. Беренгер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брешиа - Торино
Желтая карточка
С. Тонали
86'
Замена
Я. Жмрхаль
️️️️
Ф. Айе
83'
81'
ГОЛ! 0:4!
А. Беренгер
Пас отдал
С. Мейте
78'
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
К. Ансальди
75'
ГОЛ! 0:3!
А. Беренгер
Пас отдал
Д. Лаксальт
73'
Желтая карточка
С. Мейте
67'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
С. Лукич
62'
Замена
А. Беренгер
️️️️
С. Верди
Желтая карточка
Д. Маньяни
61'
Замена
А. Доннарумма
️️️️
Н. Спалек
60'
59'
Желтая карточка
С. Лукич
Замена
Б. Мартелла
️️️️
М. Балотелли
46'
Вторая желтая
А. Матею
41'
35'
Желтая карточка
К. Ансальди
Желтая карточка
А. Матею
26'
26'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Белотти
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Белотти
Желтая карточка
А. Кистана
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
66
Йессе Йоронен
ВР
51
Андреа Кистана
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
97
Николас Спалек
ЦП
49
Ромуло
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Брешиа
22
Энрико Альфонсо
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
23
Леонардо Морозини
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
8
Эмануэле Ндой
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
Торино
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
7
Алекс Беренгер
ПВ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
3-3-2-2
66
Йоронен
96
Маньяни
25
Бизоли
37
Матею
51
Кистана
16
Тонали
20
Сабелли
97
Спалек
49
Ромуло
97
Айе
45
Балотелли
3-2-3-1-1
46
Сиригу
4
Иццо
63
Н'Кулу
3
Бремер
34
Эйна
14
Ансальди
8
Ринкон
23
Лукич
8
Мейте
90
Верди
11
Белотти
97
Айе
17
Жмрхаль
17
Жмрхаль
97
Айе
45
Балотелли
87
Мартелла
87
Мартелла
45
Балотелли
97
Спалек
99
Доннарумма
99
Доннарумма
97
Спалек
90
Верди
7
Беренгер
7
Беренгер
90
Верди
23
Лукич
93
Лаксальт
93
Лаксальт
23
Лукич
14
Ансальди
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
14
Ансальди
Остались в запасе
Брешиа
Торино
22
Энрико Альфонсо
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
23
Леонардо Морозини
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
8
Эмануэле Ндой
ЦП
Главный тренер
Фабио Гроссо
7
Винченцо Миллико
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
13
Лянко
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
22
Энрико Альфонсо
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
23
Леонардо Морозини
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
8
Эмануэле Ндой
ЦП
Остались в запасе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
13
Лянко
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Брешиа - Торино
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Марио Ригамонти
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