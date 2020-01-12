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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Болонья
Торино - Болонья: обзор матча 12 января 2020
Торино
12.01.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
11'
А. Беренгер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Болонья
90'
+5
Желтая карточка
Н. Сансоне
Желтая карточка
Д. Лаксальт
88'
83'
Желтая карточка
Ф. Сантандер
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
83'
Замена
С. Эдера
️️️️
А. Беренгер
81'
80'
Замена
Н. Домингес
️️️️
А. Поли
77'
Замена
Ф. Сантандер
️️️️
Р. Орсолини
72'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
М. Бани
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
С. Верди
62'
Желтая карточка
С. Сиригу
59'
Желтая карточка
С. Лукич
20'
15'
Желтая карточка
М. Бани
ГОЛ! 1:0!
А. Беренгер
Пас отдал
А. Белотти
11'
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
21
Роберто Сориано
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Торино
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Болонья
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
8
Николас Домингес
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
3-2-2-2-1
46
Сиригу
4
Иццо
63
Н'Кулу
26
Джиджи
29
Де Сильвестри
34
Эйна
8
Мейте
23
Лукич
90
Верди
7
Беренгер
11
Белотти
4-3-1-2
1
Скорупски
15
Мбайе
13
Бани
5
Данило
5
Томиясу
21
Сориано
22
Схаутен
15
Поли
11
Сансоне
7
Орсолини
8
Паласио
90
Верди
93
Лаксальт
93
Лаксальт
90
Верди
7
Беренгер
20
Эдера
20
Эдера
7
Беренгер
15
Поли
8
Домингес
8
Домингес
15
Поли
7
Орсолини
9
Сантандер
9
Сантандер
7
Орсолини
13
Бани
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
13
Бани
Остались в запасе
Торино
Болонья
7
Винченцо Миллико
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
3
Бремер
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
3
Бремер
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Торино - Болонья
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
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