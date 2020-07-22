Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Верона
Торино - Верона: обзор матча 22 июля 2020
Торино
22.07.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 1
Завершен
Верона
67'
С. Дзадза
56'
Ф. Борини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Верона
88'
Желтая карточка
В. Эйссерик
79'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
Д. Лазович
79'
Замена
М. Степински
️️️️
Ф. Борини
ГОЛ! 1:1!
С. Дзадза
Пас отдал
К. Ансальди
67'
Замена
А. Беренгер
️️️️
Лянко
66'
64'
Замена
М. Дзакканьи
️️️️
Э. Сальседо
Желтая карточка
С. Верди
60'
Желтая карточка
С. Дзадза
59'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
56'
56'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Борини
51'
Замена
В. Эйссерик
️️️️
В. Верре
Желтая карточка
Лянко
39'
39'
Желтая карточка
А. Эмпереур
Замена
О. Эйна
️️️️
Л. Де Сильвестри
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Морено Лонго
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Торино
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
77
Кристиан Челезия
ЦЗ
27
Эмин Газоини
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
19
Фредди Греко
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Верона
23
Борис Радунович
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
55
Лукас Фелиппе
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
3-2-2-1-2
46
Сиригу
13
Лянко
63
Н'Кулу
3
Бремер
14
Ансальди
29
Де Сильвестри
8
Ринкон
8
Мейте
90
Верди
11
Белотти
11
Дзадза
4-3-3
16
Сильвестри
19
Фараони
33
Эмпереур
13
Ррахмани
22
Гюнтер
44
Велозу
32
Пессина
26
Верре
10
Сальседо
16
Борини
88
Лазович
13
Лянко
7
Беренгер
7
Беренгер
13
Лянко
29
Де Сильвестри
34
Эйна
34
Эйна
29
Де Сильвестри
10
Сальседо
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
10
Сальседо
88
Лазович
32
Димарко
32
Димарко
88
Лазович
26
Верре
9
Эйссерик
9
Эйссерик
26
Верре
16
Борини
14
Степински
14
Степински
16
Борини
Остались в запасе
Торино
Верона
7
Винченцо Миллико
ЦФ
19
Фредди Греко
ЦП
77
Кристиан Челезия
ЦЗ
27
Эмин Газоини
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Морено Лонго
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
55
Лукас Фелиппе
ЦП
23
Борис Радунович
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
19
Фредди Греко
ЦП
77
Кристиан Челезия
ЦЗ
27
Эмин Газоини
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Остались в запасе
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
55
Лукас Фелиппе
ЦП
23
Борис Радунович
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Главный тренер
Морено Лонго
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Торино - Верона
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Новости команд
Все
Торино
Верона
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
Вчера, 23:26
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
Вчера, 23:26
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+