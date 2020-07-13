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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Торино
Интер - Торино: обзор матча 13 июля 2020
Интер
13.07.2020, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 32 тур
3 : 1
Завершен
Торино
48'
Э. Янг
51'
Д. Годин
61'
Л. Мартинес
17'
А. Белотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Торино
Желтая карточка
К. Бираги
86'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Л. Мартинес
84'
76'
Замена
В. Миллико
️️️️
С. Верди
Замена
М. Шкриньяр
️️️️
Д. Годин
76'
Замена
А. Кандрева
️️️️
Э. Янг
72'
Замена
К. Бираги
️️️️
Д. Д'Амброзио
71'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
69'
66'
Замена
У. Синго
️️️️
Л. Де Сильвестри
64'
Замена
С. Лукич
️️️️
С. Мейте
64'
Замена
А. Беренгер
️️️️
К. Ансальди
Желтая карточка
А. Санчес
62'
ГОЛ! 3:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
А. Санчес
61'
Желтая карточка
М. Брозович
60'
ГОЛ! 2:1!
Д. Годин
Пас отдал
А. Санчес
51'
49'
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
ГОЛ! 1:1!
Э. Янг
Пас отдал
Л. Мартинес
48'
30'
Желтая карточка
С. Мейте
24'
Желтая карточка
О. Эйна
Желтая карточка
Д. Годин
21'
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Белотти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Морено Лонго
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
6
Люсьен Агум
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Торино
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
27
Эмин Газоини
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
19
Фредди Греко
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
3-3-2-2
1
Ханданович
95
Бастони
6
де Врей
2
Годин
15
Янг
77
Брозович
33
Д'Амброзио
21
Гальярдини
6
Валеро
4
Санчес
10
Мартинес
3-2-2-1-1
46
Сиригу
63
Н'Кулу
3
Бремер
4
Иццо
34
Эйна
14
Ансальди
8
Ринкон
8
Мейте
90
Верди
11
Белотти
33
Д'Амброзио
3
Бираги
3
Бираги
33
Д'Амброзио
2
Годин
37
Шкриньяр
37
Шкриньяр
2
Годин
10
Мартинес
24
Эриксен
24
Эриксен
10
Мартинес
15
Янг
87
Кандрева
87
Кандрева
15
Янг
14
Ансальди
7
Беренгер
7
Беренгер
14
Ансальди
90
Верди
7
Миллико
7
Миллико
90
Верди
29
Де Сильвестри
90
Синго
90
Синго
29
Де Сильвестри
8
Мейте
23
Лукич
23
Лукич
8
Мейте
Остались в запасе
Интер
Торино
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
6
Люсьен Агум
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
19
Фредди Греко
ЦП
27
Эмин Газоини
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
13
Лянко
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Морено Лонго
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
6
Люсьен Агум
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Остались в запасе
19
Фредди Греко
ЦП
27
Эмин Газоини
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
13
Лянко
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Морено Лонго
Статистика матча Интер - Торино
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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