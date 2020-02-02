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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Торино
Лечче - Торино: обзор матча 02 февраля 2020
Лечче
02.02.2020, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 22 тур
4 : 0
Завершен
Торино
11'
А. Дейола
19'
А. Барак
64'
Ф. Фалько
78'
Д. Лападула (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Торино
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Д. Лападула
78'
Желтая карточка
Д. Лападула
76'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Фалько
Пас отдал
Р. Сапонара
64'
60'
Желтая карточка
О. Эйна
Желтая карточка
А. Дейола
43'
Желтая карточка
Ж. Маер
33'
ГОЛ! 2:0!
А. Барак
19'
18'
Желтая карточка
С. Мейте
12'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
ГОЛ! 1:0!
А. Дейола
Пас отдал
Р. Сапонара
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
22
Мауро Виджорито
ВР
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
72
Антонин Барак
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
25
Филиппо Фалько
ПВ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Бремер
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Лечче
5
Марко Манкосу
ВР
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
28
Евгений Шахов
ЦП
4
Брайан Вера
ЦФ
Торино
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Лянко
ЦЗ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
3-3-3-1
22
Виджорито
15
Лучионе
13
Россеттини
2
Донати
14
Дейола
37
Маер
3
Рисполи
17
Сапонара
72
Барак
25
Фалько
18
Лападула
3-2-2-2-1
46
Сиригу
3
Бремер
63
Н'Кулу
26
Джиджи
34
Эйна
29
Де Сильвестри
8
Ринкон
8
Мейте
7
Беренгер
90
Верди
11
Белотти
Остались в запасе
Лечче
Торино
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
4
Брайан Вера
ЦФ
5
Марко Манкосу
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
Главный тренер
Фабио Ливерани
7
Винченцо Миллико
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Лянко
ЦЗ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
4
Брайан Вера
ЦФ
5
Марко Манкосу
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
Остались в запасе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Лянко
ЦЗ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Лечче - Торино
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
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