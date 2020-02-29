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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Торино
Наполи - Торино: обзор матча 29 февраля 2020
Наполи
29.02.2020, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 1
Завершен
Торино
19'
К. Манолас
82'
Д. Ди Лоренцо
83'
Д. Ди Лоренцо
90+1'
С. Эдера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Торино
Желтая карточка
Аллан
90'
+3
Желтая карточка
Аллан
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
К. Ансальди
90'
+1
Желтая карточка
К. Ансальди
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
С. Эдера
Замена
Э. Эльмас
️️️️
М. Политано
84'
84'
Замена
С. Верди
️️️️
Т. Ринкон
ГОЛ! 3:0!
Д. Ди Лоренцо
83'
83'
Замена
С. Эдера
️️️️
С. Дзадза
ГОЛ! 2:0!
Д. Ди Лоренцо
82'
Замена
Аллан
️️️️
С. Лоботка
80'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
А. Милик
75'
67'
Замена
С. Мейте
️️️️
Д. Базелли
40'
Желтая карточка
С. Дзадза
36'
Желтая карточка
Т. Ринкон
ГОЛ! 1:0!
К. Манолас
Пас отдал
Л. Инсинье
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
14
Кристиан Ансальди
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Морено Лонго
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Торино
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
20
Симоне Эдера
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
4-3-2-1
1
Оспина
22
Ди Лоренцо
44
Манолас
52
Максимович
4
Хюсай
8
Руис
68
Лоботка
7
Зелински
10
Инсинье
21
Политано
30
Милик
3-5-2
46
Сиригу
63
Н'Кулу
3
Бремер
4
Иццо
29
Де Сильвестри
8
Ринкон
33
Базелли
14
Ансальди
23
Лукич
11
Белотти
11
Дзадза
68
Лоботка
25
Аллан
25
Аллан
68
Лоботка
21
Политано
99
Эльмас
99
Эльмас
21
Политано
30
Милик
10
Мертенс
10
Мертенс
30
Милик
11
Дзадза
20
Эдера
20
Эдера
11
Дзадза
33
Базелли
8
Мейте
8
Мейте
33
Базелли
8
Ринкон
90
Верди
90
Верди
8
Ринкон
Остались в запасе
Наполи
Торино
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
Главный тренер
Морено Лонго
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Морено Лонго
Статистика матча Наполи - Торино
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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