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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Дженоа
Торино - Дженоа: обзор матча 16 июля 2020
Торино
16.07.2020, четверг, 20:30
Италия. Серия А, 33 тур
3 : 0
Завершен
Дженоа
32'
Бремер
76'
С. Лукич
90'
А. Белотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Дженоа
Замена
У. Синго
️️️️
А. Белотти
90'
+5
ГОЛ! 3:0!
А. Белотти
90'
Желтая карточка
С. Дзадза
86'
ГОЛ! 2:0!
С. Лукич
Пас отдал
А. Белотти
76'
75'
Замена
Л. Лерагер
️️️️
Л. Шоне
75'
Замена
П. Гильоне
️️️️
Д. Бираски
67'
Замена
М. Дестро
️️️️
Я. Фальке
Замена
С. Лукич
️️️️
С. Верди
67'
Замена
О. Эйна
️️️️
К. Ансальди
67'
Замена
А. Иццо
️️️️
Лянко
61'
59'
Замена
Г. Пандев
️️️️
А. Санабрия
59'
Замена
Д. Кришито
️️️️
А. Баррека
Желтая карточка
Лянко
53'
ГОЛ! 1:0!
Бремер
Пас отдал
С. Верди
32'
26'
Желтая карточка
Э. Гольданига
23'
Желтая карточка
А. Масиелло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Морено Лонго
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Торино
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
27
Эмин Газоини
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
19
Фредди Греко
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Дженоа
1
Сальвадор Ичасо
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
24
Филип Ягелло
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
3-2-2-1-2
46
Сиригу
13
Лянко
63
Н'Кулу
3
Бремер
14
Ансальди
29
Де Сильвестри
8
Ринкон
8
Мейте
90
Верди
11
Белотти
11
Дзадза
3-2-2-1-2
1
Перин
25
Сапата
5
Масиелло
4
Бираски
18
Гольданига
3
Баррека
85
Бехрами
20
Шоне
44
Фальке
19
Санабрия
9
Пинамонти
13
Лянко
4
Иццо
4
Иццо
13
Лянко
11
Белотти
90
Синго
90
Синго
11
Белотти
14
Ансальди
34
Эйна
34
Эйна
14
Ансальди
90
Верди
23
Лукич
23
Лукич
90
Верди
4
Бираски
18
Гильоне
18
Гильоне
4
Бираски
3
Баррека
4
Кришито
4
Кришито
3
Баррека
20
Шоне
21
Лерагер
21
Лерагер
20
Шоне
19
Санабрия
21
Пандев
21
Пандев
19
Санабрия
44
Фальке
21
Дестро
21
Дестро
44
Фальке
Остались в запасе
Торино
Дженоа
7
Винченцо Миллико
ЦФ
27
Эмин Газоини
ЦЗ
19
Фредди Греко
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
8
Мишель Адопо
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Морено Лонго
6
Николо Ровелла
ОП
24
Филип Ягелло
ЦП
1
Сальвадор Ичасо
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
27
Эмин Газоини
ЦЗ
19
Фредди Греко
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
8
Мишель Адопо
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Остались в запасе
6
Николо Ровелла
ОП
24
Филип Ягелло
ЦП
1
Сальвадор Ичасо
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Морено Лонго
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Торино - Дженоа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
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