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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Торино
Дженоа - Торино: обзор матча 30 ноября 2019
Дженоа
30.11.2019, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 1
Завершен
Торино
77'
Бремер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Торино
90'
+5
Вторая желтая
С. Эдера
Желтая карточка
К. Агудело
90'
90'
Желтая карточка
С. Эдера
88'
Замена
С. Эдера
️️️️
С. Верди
Замена
З. Гюмюш
️️️️
С. Стураро
82'
77'
ГОЛ! 0:1!
Бремер
Пас отдал
С. Верди
Желтая карточка
С. Стураро
75'
69'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
К. Ансальди
Замена
А. Пинамонти
️️️️
А. Фавилли
66'
64'
Замена
С. Мейте
️️️️
Д. Базелли
60'
Желтая карточка
Д. Базелли
Замена
П. Анкерсен
️️️️
П. Гильоне
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
17
Марко Паяч
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Торино
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
7
Винченцо Миллико
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
3-4-1-2
13
Раду
21
Ромеро
4
Бираски
18
Гильоне
17
Паяч
20
Шоне
29
Кассата
27
Стураро
7
Агудело
21
Пандев
99
Фавилли
3-2-3-2
46
Сиригу
3
Бремер
63
Н'Кулу
4
Иццо
29
Де Сильвестри
14
Ансальди
23
Лукич
8
Ринкон
33
Базелли
7
Беренгер
90
Верди
18
Гильоне
2
Анкерсен
2
Анкерсен
18
Гильоне
99
Фавилли
9
Пинамонти
9
Пинамонти
99
Фавилли
27
Стураро
11
Гюмюш
11
Гюмюш
27
Стураро
14
Ансальди
93
Лаксальт
93
Лаксальт
14
Ансальди
33
Базелли
8
Мейте
8
Мейте
33
Базелли
90
Верди
20
Эдера
20
Эдера
90
Верди
Остались в запасе
Дженоа
Торино
16
Иван Радованович
ОП
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
Главный тренер
Тиаго Мотта
7
Винченцо Миллико
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
Остались в запасе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Дженоа - Торино
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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