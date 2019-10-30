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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Торино
Лацио - Торино: обзор матча 30 октября 2019
Лацио
30.10.2019, среда, 23:00
Италия. Серия А, 10 тур
4 : 0
Завершен
Торино
25'
Ф. Ачерби
33'
Ч. Иммобиле
70'
Ч. Иммобиле (П)
90'
А. Белотти (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Торино
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
А. Белотти
90'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ч. Иммобиле
70'
69'
Вторая желтая
Н. Н'Кулу
Желтая карточка
А. Марушич
67'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
56'
ГОЛ! 2:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Л. Альберто
33'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ачерби
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
25'
21'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
24
Джони
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Торино
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
90
Симоне Верди
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
4-3-1-2
1
Стракоша
4
Патрик
15
Ачерби
26
Раду
77
Марушич
19
Лулич
32
Катальди
20
Милинкович-Савич
18
Альберто
9
Иммобиле
10
Кайседо
3-2-3-2
46
Сиригу
63
Н'Кулу
13
Лянко
4
Иццо
29
Де Сильвестри
93
Лаксальт
8
Мейте
23
Лукич
33
Базелли
11
Дзадза
11
Белотти
Остались в запасе
Лацио
Торино
24
Джони
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
7
Алекс Беренгер
ПВ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
90
Симоне Верди
АП
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
90
Симоне Верди
АП
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Лацио - Торино
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
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