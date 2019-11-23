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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Интер
Торино - Интер: обзор матча 23 ноября 2019
Торино
23.11.2019, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 3
Завершен
Интер
12'
Л. Мартинес
32'
С. де Врей
55'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Интер
Желтая карточка
О. Эйна
73'
64'
Желтая карточка
М. Шкриньяр
Желтая карточка
А. Иццо
59'
58'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
55'
ГОЛ! 0:3!
Р. Лукаку
Пас отдал
М. Брозович
35'
Желтая карточка
Л. Мартинес
32'
ГОЛ! 0:2!
С. де Врей
Пас отдал
К. Бираги
12'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
М. Весино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Торино
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
3-2-3-1-1
46
Сиригу
4
Иццо
63
Н'Кулу
3
Бремер
14
Ансальди
29
Де Сильвестри
8
Мейте
33
Базелли
23
Лукич
90
Верди
11
Белотти
3-3-2-2
1
Ханданович
2
Годин
6
де Врей
37
Шкриньяр
33
Д'Амброзио
77
Брозович
3
Бираги
23
Барелла
15
Весино
10
Мартинес
9
Лукаку
Остались в запасе
Торино
Интер
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
19
Валентино Лазаро
ПЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Торино - Интер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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