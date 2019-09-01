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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Торино
Аталанта - Торино: обзор матча 01 сентября 2019
Аталанта
01.09.2019, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 3
Завершен
Торино
38'
Д. Сапата
54'
Д. Сапата
24'
К. Бонифази
57'
А. Беренгер
66'
А. Иццо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Торино
90'
+3
Желтая карточка
Д. Лаксальт
83'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
А. Беренгер
Замена
Г. Арана
️️️️
Р. Госенс
79'
78'
Замена
С. Лукич
️️️️
Д. Базелли
Желтая карточка
М. де Рон
76'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
А. Гомес
67'
66'
ГОЛ! 2:3!
А. Иццо
Пас отдал
Д. Базелли
Желтая карточка
Х. Хатебур
65'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
М. Пашалич
63'
57'
ГОЛ! 2:2!
А. Беренгер
Пас отдал
С. Мейте
ГОЛ! 2:1!
Д. Сапата
Пас отдал
А. Гомес
54'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сапата
Пас отдал
М. Пашалич
38'
24'
ГОЛ! 0:1!
К. Бонифази
Пас отдал
Д. Базелли
21'
Желтая карточка
А. Беренгер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Марио Пашалич
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Торино
21
Антонио Розати
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
7
Винченцо Миллико
ЦФ
3-3-1-3
95
Голлини
33
Хатебур
5
Масиелло
2
Толой
8
Госенс
15
де Рон
6
Джимсити
8
Пашалич
91
Сапата
10
Гомес
72
Иличич
3-2-3-1-1
46
Сиригу
4
Иццо
26
Джиджи
33
Бонифази
29
Де Сильвестри
34
Эйна
8
Ринкон
33
Базелли
8
Мейте
7
Беренгер
11
Белотти
8
Госенс
13
Арана
13
Арана
8
Госенс
10
Гомес
17
Малиновский
17
Малиновский
10
Гомес
8
Пашалич
10
Муриэль
10
Муриэль
8
Пашалич
7
Беренгер
93
Лаксальт
93
Лаксальт
7
Беренгер
33
Базелли
23
Лукич
23
Лукич
33
Базелли
Остались в запасе
Аталанта
Торино
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
7
Винченцо Миллико
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
3
Бремер
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Остались в запасе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
3
Бремер
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Аталанта - Торино
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
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