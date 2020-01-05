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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Торино
Рома - Торино: обзор матча 05 января 2020
Рома
05.01.2020, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 2
Завершен
Торино
45+2'
А. Белотти
86'
А. Белотти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Торино
89'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
О. Эйна
Замена
Д. Ундер
️️️️
Н. Дзаньоло
87'
86'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Белотти
Желтая карточка
А. Флоренци
76'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Д. Перотти
73'
69'
Замена
С. Мейте
️️️️
С. Верди
Желтая карточка
Д. Манчини
64'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Ж. Верету
63'
Желтая карточка
А. Коларов
55'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
А. Белотти
Пас отдал
Т. Ринкон
Желтая карточка
Ж. Верету
45'
Желтая карточка
А. Диавара
28'
20'
Желтая карточка
С. Верди
15'
Желтая карточка
А. Иццо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Торино
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Лопес
11
Коларов
23
Манчини
6
Смоллинг
24
Флоренци
24
Диавара
17
Верету
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
10
Джеко
8
Перотти
3-2-2-2-1
46
Сиригу
4
Иццо
63
Н'Кулу
26
Джиджи
34
Эйна
29
Де Сильвестри
23
Лукич
8
Ринкон
7
Беренгер
90
Верди
11
Белотти
17
Верету
22
Мхитарян
22
Мхитарян
17
Верету
10
Дзаньоло
7
Ундер
7
Ундер
10
Дзаньоло
8
Перотти
9
Калинич
9
Калинич
8
Перотти
34
Эйна
93
Лаксальт
93
Лаксальт
34
Эйна
90
Верди
8
Мейте
8
Мейте
90
Верди
Остались в запасе
Рома
Торино
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Рома - Торино
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
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