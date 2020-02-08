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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Сампдория
Торино - Сампдория: обзор матча 08 февраля 2020
Торино
08.02.2020, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 3
Завершен
Сампдория
55'
С. Верди
70'
Г. Рамирес
75'
Г. Рамирес
79'
Ф. Квальярелла (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Сампдория
84'
Желтая карточка
О. Колли
79'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ф. Квальярелла
Красная карточка
А. Иццо
78'
75'
ГОЛ! 1:2!
Г. Рамирес
Пас отдал
Ф. Квальярелла
70'
ГОЛ! 1:1!
Г. Рамирес
Желтая карточка
Т. Ринкон
69'
68'
Желтая карточка
Н. Мурру
Желтая карточка
А. Белотти
60'
ГОЛ! 1:0!
С. Верди
Пас отдал
А. Беренгер
55'
45'
+2
Желтая карточка
М. Торсбю
39'
Желтая карточка
А. Экдаль
Желтая карточка
А. Беренгер
22'
21'
Желтая карточка
Л. Тонелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Торино
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
7
Винченцо Миллико
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Сампдория
90
Андреа Секулин
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
3-2-2-2-1
46
Сиригу
4
Иццо
63
Н'Кулу
13
Лянко
29
Де Сильвестри
34
Эйна
8
Ринкон
23
Лукич
90
Верди
7
Беренгер
11
Белотти
4-3-1-2
25
Аудеро
25
Колли
26
Тонелли
18
Берешиньски
29
Мурру
8
Экдаль
2
Торсбю
17
Линетти
11
Рамирес
27
Квальярелла
11
Габбиадини
Остались в запасе
Торино
Сампдория
7
Винченцо Миллико
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
7
Мехди Лери
ПВ
90
Андреа Секулин
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
90
Андреа Секулин
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Торино - Сампдория
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
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