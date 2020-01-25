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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Аталанта
Торино - Аталанта: обзор матча 25 января 2020
Торино
25.01.2020, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 7
Завершен
Аталанта
17'
Й. Иличич
29'
Р. Госенс
45+1'
Д. Сапата (П)
53'
Й. Иличич
54'
Й. Иличич
86'
Л. Муриэль (П)
88'
Л. Муриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Аталанта
90'
Желтая карточка
Х. Хатебур
Желтая карточка
С. Сиригу
89'
Красная карточка
С. Лукич
89'
88'
ГОЛ! 0:7!
Л. Муриэль
Пас отдал
А. Гомес
86'
ГОЛ с пенальти! 0:6!
Л. Муриэль
82'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Р. Госенс
Замена
С. Эдера
️️️️
С. Верди
79'
Замена
Лянко
️️️️
А. Беренгер
78'
Вторая желтая
А. Иццо
76'
71'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Й. Иличич
Замена
В. Миллико
️️️️
Д. Лаксальт
65'
57'
Замена
М. Пашалич
️️️️
М. де Рон
54'
ГОЛ! 0:5!
Й. Иличич
Пас отдал
А. Гомес
53'
ГОЛ! 0:4!
Й. Иличич
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Д. Сапата
Желтая карточка
А. Иццо
44'
38'
Желтая карточка
М. де Рон
29'
ГОЛ! 0:2!
Р. Госенс
17'
ГОЛ! 0:1!
Й. Иличич
Пас отдал
Х. Луис Паломино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Торино
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Лянко
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
44
Яго Фальке
ПВ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
3-2-2-2-1
46
Сиригу
26
Джиджи
63
Н'Кулу
4
Иццо
93
Лаксальт
29
Де Сильвестри
23
Лукич
8
Мейте
90
Верди
7
Беренгер
11
Белотти
3-3-1-3
95
Голлини
2
Толой
6
Джимсити
33
Хатебур
19
Паломино
15
де Рон
8
Госенс
8
Фройлер
72
Иличич
91
Сапата
10
Гомес
93
Лаксальт
7
Миллико
7
Миллико
93
Лаксальт
7
Беренгер
13
Лянко
13
Лянко
7
Беренгер
90
Верди
20
Эдера
20
Эдера
90
Верди
72
Иличич
17
Малиновский
17
Малиновский
72
Иличич
15
де Рон
8
Пашалич
8
Пашалич
15
де Рон
8
Госенс
10
Муриэль
10
Муриэль
8
Госенс
Остались в запасе
Торино
Аталанта
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
3
Бремер
ЦЗ
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
3
Бремер
ЦЗ
44
Яго Фальке
ПВ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Торино - Аталанта
2
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
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