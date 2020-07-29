Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Рома
Торино - Рома: обзор матча 29 июля 2020
Торино
29.07.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 3
Завершен
Рома
14'
А. Беренгер
66'
У. Синго
16'
Э. Джеко
23'
К. Смоллинг
61'
А. Диавара (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Рома
90'
+3
Замена
Д. Перотти
️️️️
Г. Мхитарян
Замена
М. Адопо
️️️️
У. Синго
88'
Замена
О. Эйна
️️️️
А. Беренгер
83'
81'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
75'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
К. Перес
Замена
А. Белотти
️️️️
К. Ансальди
75'
73'
Замена
Ж. Верету
️️️️
Б. Кристанте
73'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Б. Перес
ГОЛ! 2:3!
У. Синго
66'
61'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
А. Диавара
Желтая карточка
С. Мейте
55'
50'
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
Л. Спинаццола
Замена
К. Джиджи
️️️️
Лянко
46'
38'
Желтая карточка
Д. Манчини
35'
Желтая карточка
К. Перес
Желтая карточка
Лянко
23'
23'
ГОЛ! 1:2!
К. Смоллинг
Пас отдал
К. Перес
16'
ГОЛ! 1:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Г. Мхитарян
ГОЛ! 1:0!
А. Беренгер
Пас отдал
С. Дзадза
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Самир Уйкани
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Морено Лонго
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
11
Александар Коларов
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
21
Антонио Розати
ВР
27
Эмин Газоини
ЦЗ
77
Кристиан Челезия
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
19
Фредди Греко
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
17
Жордан Верету
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Уйкани
90
Синго
63
Н'Кулу
3
Бремер
14
Ансальди
13
Лянко
8
Мейте
23
Лукич
90
Верди
7
Беренгер
11
Дзадза
4-1-3-2
13
Лопес
37
Спинаццола
23
Манчини
6
Смоллинг
11
Коларов
24
Диавара
22
Мхитарян
4
Кристанте
33
Перес
23
Перес
10
Джеко
13
Лянко
26
Джиджи
26
Джиджи
13
Лянко
7
Беренгер
34
Эйна
34
Эйна
7
Беренгер
90
Синго
8
Адопо
8
Адопо
90
Синго
14
Ансальди
11
Белотти
11
Белотти
14
Ансальди
37
Спинаццола
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
37
Спинаццола
33
Перес
3
Ибаньес
3
Ибаньес
33
Перес
4
Кристанте
17
Верету
17
Верету
4
Кристанте
23
Перес
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
23
Перес
22
Мхитарян
8
Перотти
8
Перотти
22
Мхитарян
Остались в запасе
Торино
Рома
27
Эмин Газоини
ЦЗ
77
Кристиан Челезия
ЦЗ
19
Фредди Греко
ЦП
46
Сальваторе Сиригу
ВР
21
Антонио Розати
ВР
Главный тренер
Морено Лонго
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
27
Эмин Газоини
ЦЗ
77
Кристиан Челезия
ЦЗ
19
Фредди Греко
ЦП
46
Сальваторе Сиригу
ВР
21
Антонио Розати
ВР
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Морено Лонго
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Торино - Рома
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Марко Пиччинини
Стадион:
Стадио Олимпико
Новости команд
Все
Торино
Рома
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
Вчера, 23:26
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
Вчера, 23:26
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+