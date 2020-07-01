Мауро Виджорито - статистика
#26 | Вратарь
|Имя
|Мауро
|Фамилия
|Виджорито
|Команда
|Козенца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 мая 1990 (32 года)
|Рост
|187
|Вес
|77
|Имя
|Мауро
|Фамилия
|Виджорито
|Команда
|Козенца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 мая 1990 (32 года)
|Рост
|187
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лечче
|5
|-2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2020
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|3:4
|Парма (Парма)
|29.07.2020
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|26.07.2020
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:2
|Лечче (Лечче)
|22.07.2020
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|3:1
|Брешиа (Брешиа)
|19.07.2020
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|2:1
|Лечче (Лечче)
|15.07.2020
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:3
|Фиорентина (Флоренция)
|12.07.2020
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:0
|Лечче (Лечче)
|07.07.2020
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Лацио (Рим)
|04.07.2020
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|4:2
|Лечче (Лечче)
|01.07.2020
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|26.06.2020
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|4:0
|Лечче (Лечче)
|22.06.2020
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:4
|Милан (Милан)
|01.03.2020
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:7
|Аталанта (Бергамо)
|23.02.2020
|1' -90'
|Рома (Рим)
|4:0
|Лечче (Лечче)
|15.02.2020
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:1
|СПАЛ (Феррара)
|09.02.2020
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:3
|Лечче (Лечче)
|78'
|02.02.2020
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|4:0
|Торино (Турин)
|26.01.2020
|28' -90'
|Верона (Верона)
|3:0
|Лечче (Лечче)
|19.01.2020
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Интер (Милан)
|13.01.2020
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|06.01.2020
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|22.12.2019
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:3
|Болонья (Болонья)
|14.12.2019
|Был в запасе
|Брешиа (Брешиа)
|3:0
|Лечче (Лечче)
|08.12.2019
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Дженоа (Генуя)
|30.11.2019
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Лечче (Лечче)
|25.11.2019
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Кальяри (Кальяри)
|10.11.2019
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|4:2
|Лечче (Лечче)
|03.11.2019
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.10.2019
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|26.10.2019
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|20.10.2019
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:2
|Лечче (Лечче)
|06.10.2019
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|3:1
|Лечче (Лечче)
|29.09.2019
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Рома (Рим)
|25.09.2019
|Был в запасе
|СПАЛ (Феррара)
|1:3
|Лечче (Лечче)
|22.09.2019
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:4
|Наполи (Неаполь)
|16.09.2019
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|01.09.2019
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Верона (Верона)