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Серия А 2026/2027
Команды
Комо
Мауро Виджорито
Статистика
€ 150 тыс
Мауро Виджорито - статистика
Комо
22 мая 1990 (36)
#22 | Вратарь
187 см | 77 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 4 тур
Комо
2 : 1
14.09.2026
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 4
04.09.2026
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
1 : 2
30.08.2026
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
1 : 1
22.08.2026
Комо
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Комо
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Комо
1 : 1
10.05.2024
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 37 тур
Модена
0 : 0
05.05.2024
Комо
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Комо
2 : 1
01.05.2024
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 35 тур
Сампдория
1 : 1
27.04.2024
Комо
Был в запасе
Италия. Серия В, 34 тур
Феральписало
2 : 5
20.04.2024
Комо
Был в запасе
Италия. Серия В, 33 тур
Комо
2 : 1
13.04.2024
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 32 тур
Катанцаро
1 : 2
06.04.2024
Комо
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Комо
2 : 0
01.04.2024
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 29 тур
Кремонезе
2 : 1
09.03.2024
Комо
Был в запасе
Италия. Серия В, 28 тур
Комо
2 : 1
03.03.2024
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Лекко
0 : 3
27.02.2024
Комо
Был в запасе
Италия. Серия В, 26 тур
Комо
1 : 1
24.02.2024
Парма
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Комо
0 : 2
27.01.2024
Асколи
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Реджана 1919
2 : 2
20.01.2024
Комо
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Комо
4 : 0
13.01.2024
Специя
69' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Козенца
1 : 2
26.12.2023
Комо
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Комо
3 : 3
23.12.2023
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 17 тур
Брешиа
2 : 0
16.12.2023
Комо
Был в запасе
Италия. Серия В, 16 тур
Комо
2 : 1
10.12.2023
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 15 тур
Зюйдтироль
0 : 1
03.12.2023
Комо
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Комо
0 : 0
28.11.2023
Лекко
Был в запасе
Италия. Серия В, 14 тур
Комо
2 : 1
25.11.2023
Феральписало
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Асколи
0 : 1
11.11.2023
Комо
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Пиза
1 : 1
04.11.2023
Комо
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Комо
1 : 0
28.10.2023
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 10 тур
Парма
2 : 1
20.10.2023
Комо
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Комо
1 : 3
08.10.2023
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 8 тур
Бари
1 : 1
01.10.2023
Комо
Был в запасе
Италия. Серия В, 7 тур
Комо
1 : 0
27.09.2023
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 6 тур
Циттаделла
0 : 3
24.09.2023
Комо
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Комо
2 : 1
17.09.2023
Тернана
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Специя
0 : 1
03.09.2023
Комо
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Комо
2 : 2
26.08.2023
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 1 тур
Венеция
3 : 0
20.08.2023
Комо
Был в запасе
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