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Расписание матчей
Италия. Серия B
Циттаделла - Комо
Циттаделла - Комо: обзор матча 24 сентября 2023
Циттаделла
24.09.2023, воскресенье, 17:15
Италия. Серия В, 6 тур
0 : 3
Завершен
Комо
2'
Н. Иоанну
32'
П. Кутроне
50'
П. Кутроне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Циттаделла - Комо
83'
Замена
M. Solini
️️️️
Ф. Барба
Замена
Э. Корнвиг
️️️️
А. Вита
80'
77'
Желтая карточка
Ф. Барба
74'
Замена
Д. Базелли
️️️️
Л. Да Кунья
74'
Замена
L. Kerrigan
️️️️
A. Bellemo
71'
Желтая карточка
C. Odenthal
66'
Замена
А. Габриеллони
️️️️
П. Кутроне
66'
Замена
Б. Лассин Коне
️️️️
С. Верди
Желтая карточка
F. Giraudo
53'
Замена
А. Данци
️️️️
С. Бранка
52'
50'
ГОЛ! 0:3!
П. Кутроне
Пас отдал
Н. Иоанну
Замена
F. Amatucci
️️️️
В. Мастрантонио
46'
Замена
T. Maistrello
️️️️
Л. Пандольфи
46'
32'
ГОЛ! 0:2!
П. Кутроне
Пас отдал
A. Bellemo
2'
ГОЛ! 0:1!
Н. Иоанну
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циттаделла
13
Эльхан Кастрати
ВР
24
Лоренцо Кариссони
ЦЗ
98
Federico Giraudo
ЦЗ
15
Доменико Фраре
ЦЗ
26
Никола Паван
ОП
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
23
Симоне Бранка
ЦП
16
Алессио Вита
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
8
Filippo Pittarello
ЦФ
7
Лука Пандольфи
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
25
Marco Curto
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
6
Алессио Йовине
ЦП
8
Alessandro Bellemo
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Циттаделла
78
Лука Маниеро
ВР
4
Маттео Анжели
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
2
Алессандро Сальви
ЦЗ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
8
Francesco Amatucci
ЦП
9
Andrea Magrassi
ЦФ
45
Tommy Maistrello
ЦФ
92
Энрико Бальдини
ЦФ
19
Claudio Cassano
ЦФ
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
33
Даниэле Базелли
ЦП
20
Liam Kerrigan
ЦП
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
2
Filippo Scaglia
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
3-1-4-2
13
Кастрати
24
Кариссони
98
15
Фраре
26
Паван
5
Мастрантонио
16
Вита
18
23
Бранка
7
Пандольфи
8
4-1-2-1-2
1
Шемпер
93
Барба
14
Иоанну
25
26
28
Абильдгор
6
Йовине
8
90
Верди
10
Кутроне
7
Да Кунья
16
Вита
8
Корнвиг
8
Корнвиг
16
Вита
23
Бранка
27
Данци
27
Данци
23
Бранка
5
Мастрантонио
8
8
5
Мастрантонио
7
Пандольфи
45
45
7
Пандольфи
93
Барба
4
4
93
Барба
7
Да Кунья
33
Базелли
33
Базелли
7
Да Кунья
8
20
20
8
90
Верди
92
Коне
92
Коне
90
Верди
10
Кутроне
99
Габриеллони
99
Габриеллони
10
Кутроне
Остались в запасе
Циттаделла
Комо
78
Лука Маниеро
ВР
4
Маттео Анжели
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
2
Алессандро Сальви
ЦЗ
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
9
Andrea Magrassi
ЦФ
92
Энрико Бальдини
ЦФ
19
Claudio Cassano
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
22
Мауро Виджорито
ВР
8
Лука Виньяли
ПЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
2
Filippo Scaglia
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
78
Лука Маниеро
ВР
4
Маттео Анжели
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
2
Алессандро Сальви
ЦЗ
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
9
Andrea Magrassi
ЦФ
92
Энрико Бальдини
ЦФ
19
Claudio Cassano
ЦФ
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
8
Лука Виньяли
ПЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
2
Filippo Scaglia
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Циттаделла - Комо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Циттаделла
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Фрозиноне
1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
Циттаделла
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
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