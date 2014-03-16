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    Андреа Мантовани - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Андреа
    Фамилия Мантовани
    Состав Без клуба
    Родной город Турин
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 июня 1984 (38 лет)
    Рост 185
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 21 0 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.05.2014 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:2 Катания (Катания)
    04.05.2014 Был в запасе Дженоа (Генуя) 0:0 Болонья (Болонья)
    26.04.2014 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:3 Фиорентина (Флоренция)
    19.04.2014 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Болонья (Болонья)
    13.04.2014 73' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Парма (Парма)
    05.04.2014 1' -90' Интер (Милан) 2:2 Болонья (Болонья)
    39'
    29.03.2014 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    26.03.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 3:0 Болонья (Болонья)
    23.03.2014 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    16.03.2014 1' -90' Ливорно (Ливорно) 2:1 Болонья (Болонья)
    09.03.2014 1' -90' Болонья (Болонья) 0:0 Сассуоло (Сассуоло)
    02.03.2014 1' -90' Верона (Верона) 0:0 Болонья (Болонья)
    59'
    22.02.2014 62' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Рома (Рим)
    14.02.2014 1' -90' Милан (Милан) 1:0 Болонья (Болонья)
    09.02.2014 1' -90' Торино (Турин) 1:2 Болонья (Болонья)
    01.02.2014 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:2 Удинезе (Удине)
    26.01.2014 79' -90' Сампдория (Генуя) 1:1 Болонья (Болонья)
    19.01.2014 73' -90' Болонья (Болонья) 2:2 Наполи (Неаполь)
    06.01.2014 1' -67' Катания (Катания) 2:0 Болонья (Болонья)
    1'
    22.12.2013 1' -90' Болонья (Болонья) 1:0 Дженоа (Генуя)
    15.12.2013 46' -90' Фиорентина (Флоренция) 3:0 Болонья (Болонья)
    06.12.2013 1' -90' Болонья (Болонья) 0:2 Ювентус (Турин)
    31'
    30.11.2013 Был в запасе Парма (Парма) 1:1 Болонья (Болонья)
    30.10.2013 1' -40' Кальяри (Кальяри) 0:3 Болонья (Болонья)
    27.10.2013 1' -90' Болонья (Болонья) 1:0 Ливорно (Ливорно)
    20.10.2013 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Болонья (Болонья)
    12'
    06.10.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:4 Верона (Верона)
    29.09.2013 1' -90' Рома (Рим) 5:0 Болонья (Болонья)
    25.09.2013 1' -90' Болонья (Болонья) 3:3 Милан (Милан)
    60'
    22.09.2013 46' -90' Болонья (Болонья) 1:2 Торино (Турин)
    15.09.2013 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Болонья (Болонья)
    01.09.2013 65' -90' Болонья (Болонья) 2:2 Сампдория (Генуя)
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