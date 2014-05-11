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Андреа Мантовани
Статистика
Андреа Мантовани - статистика
Завершил карьеру
22 июня 1984 (42), Турин
#17 | Защитник
185 см | 77 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болонья
21
0
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Болонья
1 : 2
11.05.2014
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Дженоа
0 : 0
04.05.2014
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Болонья
0 : 3
26.04.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус
1 : 0
19.04.2014
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Болонья
1 : 1
13.04.2014
Парма
73' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2 : 2
05.04.2014
Болонья
1' - 90'
39'
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
0 : 2
29.03.2014
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Кьево
3 : 0
26.03.2014
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
1 : 0
23.03.2014
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Ливорно
2 : 1
16.03.2014
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
0 : 0
09.03.2014
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
0 : 0
02.03.2014
Болонья
1' - 90'
59'
Италия. Серия А, 25 тур
Болонья
0 : 1
22.02.2014
Рома
62' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
1 : 0
14.02.2014
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1 : 2
09.02.2014
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
0 : 2
01.02.2014
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сампдория
1 : 1
26.01.2014
Болонья
79' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
2 : 2
19.01.2014
Наполи
73' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Катания
2 : 0
06.01.2014
Болонья
1' - 67'
1'
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья
1 : 0
22.12.2013
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
3 : 0
15.12.2013
Болонья
46' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
0 : 2
06.12.2013
Ювентус
1' - 90'
31'
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
1 : 1
30.11.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Кальяри
0 : 3
30.10.2013
Болонья
1' - 40'
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1 : 0
27.10.2013
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Сассуоло
2 : 1
20.10.2013
Болонья
1' - 90'
12'
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 4
06.10.2013
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
5 : 0
29.09.2013
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
3 : 3
25.09.2013
Милан
1' - 90'
60'
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
1 : 2
22.09.2013
Торино
46' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 1
15.09.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Болонья
2 : 2
01.09.2013
Сампдория
65' - 90'
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