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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Болонья
Торино - Болонья: обзор матча 09 февраля 2014
Торино
09.02.2014, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 2
Завершен
Болонья
5'
Ч. Иммобиле
11'
Д. Кристальдо
24'
Д. Кристальдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Болонья
88'
Замена
Ибсон
️️️️
Р. Бьянки
78'
Замена
Ф. Соренсен
️️️️
Р. Крхин
64'
Замена
Н. Черубин
️️️️
Ч. Натали
Замена
М. Ларрондо
️️️️
А. Фарнеруд
63'
Замена
Я. Куртич
️️️️
О. Эль-Каддури
46'
Замена
М. Баша
️️️️
М. Дармиан
46'
24'
ГОЛ! 1:2!
Д. Кристальдо
11'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кристальдо
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
М. Дармиан
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
15
Диего Перес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Торино
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
10
Пауло Баррето
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Болонья
16
Маттео Малаголи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
80
Ибсон
ЦП
35
Даниэле Папони
ЦФ
3-2-3-2
93
Паделли
24
Моретти
52
Максимович
15
Глик
32
Масиелло
36
Дармиан
7
Эль-Каддури
9
Фарнеруд
5
Вивес
7
Черчи
9
Иммобиле
3-2-3-2
23
Курчи
17
Мантовани
14
Натали
15
Антонссон
13
Гарич
3
Морлео
15
Перес
21
Крхин
7
Христодулопулос
9
Бьянки
9
Кристальдо
36
Дармиан
8
Баша
8
Баша
36
Дармиан
7
Эль-Каддури
27
Куртич
27
Куртич
7
Эль-Каддури
9
Фарнеруд
9
Ларрондо
9
Ларрондо
9
Фарнеруд
14
Натали
3
Черубин
3
Черубин
14
Натали
21
Крхин
4
Соренсен
4
Соренсен
21
Крхин
9
Бьянки
80
Ибсон
80
Ибсон
9
Бьянки
Остались в запасе
Торино
Болонья
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
16
Маттео Малаголи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Остались в запасе
16
Маттео Малаголи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Торино - Болонья
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Стадио Олимпико
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