Зенитовец Дуглас Сантос прокомментировал дебют на ЧМ

Дуглас Сантос, защитник «Зенита» и сборной Бразилии, поделился эмоциями после дебютного матча на чемпионате мира.
32-летний футболист впервые вышел на поле в финальной стадии мирового первенства. Бразильцы в стартовом туре турнира, проходящего в США, сыграли вничью с Марокко – 1:1.
«Благодарю Бога за то, что Он позволил мне пережить этот момент – дебют на чемпионате мира. Мы продолжаем верить в свою цель и остаемся сосредоточенными на предстоящих испытаниях. Мы сильны и никогда не сдаемся. Вперед, Бразилия!» – написал Дуглас Сантос в соцсети.
- Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года и за это время стал пятикратным чемпионом России.
- За сборную Бразилии он дебютировал в 2024 году и с тех пор регулярно получал вызовы, однако место в заявке на чемпионат мира получил впервые.
- Бразилия в следующем туре сыграет с Гаити.
Источник: «Бомбардир»