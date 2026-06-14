Зенитовец Дуглас Сантос прокомментировал дебют на ЧМ

Дуглас Сантос, защитник «Зенита» и сборной Бразилии, поделился эмоциями после дебютного матча на чемпионате мира.

32-летний футболист впервые вышел на поле в финальной стадии мирового первенства. Бразильцы в стартовом туре турнира, проходящего в США, сыграли вничью с Марокко – 1:1.

«Благодарю Бога за то, что Он позволил мне пережить этот момент – дебют на чемпионате мира. Мы продолжаем верить в свою цель и остаемся сосредоточенными на предстоящих испытаниях. Мы сильны и никогда не сдаемся. Вперед, Бразилия!» – написал Дуглас Сантос в соцсети.