Экс-нападающий сборной Франции завершил карьеру в 40 лет

Бывший нападающий сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк завершил игровую карьеру в возрасте 40 лет.
С 2015 по 2026 годы он выступал за «Тигрес УАНЛ», где в 445 матчах забил 222 гола. Он 5 раз выиграл чемпионат Мексики, 4 раза – Суперкубок страны, дважды – Кубок Кампеонес и 1 раз – Кубок чемпионов КОНКАКАФ.
Также Жиньяк выступал за «Лорьян», «По», «Тулузу» и «Марсель». В составе последнего он два раза выиграл Кубок лиги и один раз – Суперкубок Франции.
С 2009 по 2016 годы форвард играл за сборную Франции, став в ее составе серебряным призером Евро-2016.
- Всего за национальную команду провел 36 матчей, забил 7 голов.
- В 2021 году сыграл за сборную Франции на Олимписких играх, где забил 4 мяча в 3 играх.
Источник: RMC Sport