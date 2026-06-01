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Экс-нападающий сборной Франции завершил карьеру в 40 лет

1 июня, 10:09

Бывший нападающий сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк завершил игровую карьеру в возрасте 40 лет.

С 2015 по 2026 годы он выступал за «Тигрес УАНЛ», где в 445 матчах забил 222 гола. Он 5 раз выиграл чемпионат Мексики, 4 раза – Суперкубок страны, дважды – Кубок Кампеонес и 1 раз – Кубок чемпионов КОНКАКАФ.

Также Жиньяк выступал за «Лорьян», «По», «Тулузу» и «Марсель». В составе последнего он два раза выиграл Кубок лиги и один раз – Суперкубок Франции.

С 2009 по 2016 годы форвард играл за сборную Франции, став в ее составе серебряным призером Евро-2016.

  • Всего за национальную команду провел 36 матчей, забил 7 голов.
  • В 2021 году сыграл за сборную Франции на Олимписких играх, где забил 4 мяча в 3 играх.

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Источник: RMC Sport
Мексика. Лига МХ Товарищеские матчи. Сборные Тигрес УАНЛ Франция Жиньяк Андре-Пьер
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