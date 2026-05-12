Губерниев оценил вероятность победы «Ростова» над «Зенитом»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче 29-го тура РПЛ «Динамо» – «Краснодар» (2:1).

«Динамо» – молодцы, Лунев и Сергеев – красавцы, а «Краснодару» надо реализовывать свои моменты. Думаю, «Зенит» уже на 90% чемпион, потому что два очка разницы. Оставим все же 10 процентов «Ростову».

Обидно, что у нас теперь нет золотых матчей. Как же было бы красиво! За «Краснодар» обидно, но «Динамо» хорошо сыграло. Тюкавин и Сергеев молодцы, вратарь прекрасно сыграл», – сказал Губерниев.