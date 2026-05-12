Губерниев оценил вероятность победы «Ростова» над «Зенитом»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче 29-го тура РПЛ «Динамо» – «Краснодар» (2:1).
«Динамо» – молодцы, Лунев и Сергеев – красавцы, а «Краснодару» надо реализовывать свои моменты. Думаю, «Зенит» уже на 90% чемпион, потому что два очка разницы. Оставим все же 10 процентов «Ростову».
Обидно, что у нас теперь нет золотых матчей. Как же было бы красиво! За «Краснодар» обидно, но «Динамо» хорошо сыграло. Тюкавин и Сергеев молодцы, вратарь прекрасно сыграл», – сказал Губерниев.
- У москвичей забили Константин Тюкавин на 48-й минуте и Иван Сергеев на 90+3-й. У «Краснодара» отличился Диего Коста на 32-й.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 65 очками опережает «Краснодар» на 2 очка перед последним туром чемпионата.
- Чтобы стать чемпионами «быкам» нужно обыграть дома «Оренбург» и рассчитывать, что «Ростов» на своем поле победит «Зенит».
