«Зениту» предрекли поражение от аутсайдера «Сочи»

Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин верит в поражение «Зенита» от «Сочи» в 29-м туре РПЛ.
«Сегодня в рамках чемпионской гонки «Зенит» дома сыграет с «Сочи», лучшей командой за последний месяц. В этом Эль-Братико аутсайдер должен дать бой бывшему гегемону, как двумя месяцами ранее «Оренбург».
Я зарядил на победу «Сочи» и ничуть этого не стесняюсь. Кэф – 18.41. Верю, что банда инфантилов под руководством хорошего мужика сделает меня немного счастливее», – написал Борзыкин.
- Игра «Зенит» – «Сочи» начнется в 15:00 мск.
- Петербуржцы занимают 2-е место в РПЛ с 62 очками, в 1 балле от лидера.
- Южане находятся на 16-й позиции с 21 очков, отставая на 3 балла от зоны стыковых матчей.
Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина