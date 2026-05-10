«Зениту» предрекли поражение от аутсайдера «Сочи»

10 мая, 10:37
28

Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин верит в поражение «Зенита» от «Сочи» в 29-м туре РПЛ.

«Сегодня в рамках чемпионской гонки «Зенит» дома сыграет с «Сочи», лучшей командой за последний месяц. В этом Эль-Братико аутсайдер должен дать бой бывшему гегемону, как двумя месяцами ранее «Оренбург».

Я зарядил на победу «Сочи» и ничуть этого не стесняюсь. Кэф – 18.41. Верю, что банда инфантилов под руководством хорошего мужика сделает меня немного счастливее», – написал Борзыкин.

  • Игра «Зенит»«Сочи» начнется в 15:00 мск.
  • Петербуржцы занимают 2-е место в РПЛ с 62 очками, в 1 балле от лидера.
  • Южане находятся на 16-й позиции с 21 очков, отставая на 3 балла от зоны стыковых матчей.

Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1778400836
То что Зенит проиграет шансов ничтожно мало
Ответить
_Marqella_
1778400942
30₽ наверное зарядил
Ответить
Play
1778401003
Ну с тем же успехом можно было себе яйца отрезать и ждать, что новые отрастут.
Ответить
evgevg13
1778401105
Старика Хоттабыча на игре не предвидеться...
Ответить
ScarlettOgusania
1778403072
история о том, как поссорились два еврея, Алёша и Боря, "юбилей" или ФНЛ...)))
Ответить
R_a_i_n
1778403362
Ну и дурак.
Ответить
Loko_Roma
1778404017
Представляю рыла секты - сочи фармклуба зенита, при таком раскладе
Ответить
NewLife
1778406204
Ну это вряд ли)
Ответить
Цугундeр
1778408279
) Опять свою "розовую фею" с белой горячкой перепутал..
Ответить
aldo conte
1778409997
Сколько же ты зарядил? Провидец хренов. Поставил пару-тройку тысяч, сущие копейки, зато реклама. По крайней мере до первого гола "Зеньки" твоё имя будут склонять. Неплохой маркетинговый ход.
Ответить
