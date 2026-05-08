«Родина» сообщила, в каком городе будет играть в РПЛ

Алексей Зинин, спортивный директор «Родины», высказался о домашнем стадионе команды в РПЛ.
Москвичи сегодня оформили выход в высший дивизион.
«На данный момент мы ориентируемся на то, что мы будем играть в Химках. Мы тренируемся на искусственном поле, у нас нет натурального поля. Всe просто и логично. Ну и плюс, зачем менять то хорошее, что здесь получилось, то, что мы выстроили здесь», – сказал Зинин.
- «Родину» тренирует испанец Хуан Диас, который работал в системе «Севильи». По ней Диас знаком с защитником-чемпионом Серхио Рамосом. Тренер не исключил, что пригласит футболиста в московский клуб.
- Также в списках «Родины» есть нападающий Артем Дзюба. Он станет свободным агентом летом, поскольку контракт с «Акроном» истечет.
- Ранее путевку в РПЛ оформил воронежский «Факел», вернувший в высший дивизион за один сезон.
