«Родина» сообщила, в каком городе будет играть в РПЛ

Алексей Зинин, спортивный директор «Родины», высказался о домашнем стадионе команды в РПЛ.

Москвичи сегодня оформили выход в высший дивизион.

«На данный момент мы ориентируемся на то, что мы будем играть в Химках. Мы тренируемся на искусственном поле, у нас нет натурального поля. Всe просто и логично. Ну и плюс, зачем менять то хорошее, что здесь получилось, то, что мы выстроили здесь», – сказал Зинин.