4 игрока «Краснодара» перешли в московский клуб

Полузащитник Павел Голубков перешел из «Краснодара» в «Родину».
Он выпускник академии «быков». 18-летний хавбек обучался и играл за детско-юношеские команды чeрно-зелeных с 2017 года. На его счету 28 матчей, 4 гола и 4 результативные передачи за молодeжку «горожан».
«В минувшем сезоне Голубков был капитаном команды «быков» в МФЛ и одним из лидеров юношеской сборной России. Паша, добро пожаловать в «Родину»!» – говорится в сообщении московского клуба.
Ранее еще три игрока «Краснодара» перешли в «Родину» – 19-летний защитник Кирилл Ларионов, 18-летний защитник Александр Лазарев и 18-летний вингер Архип Казанцев.
- В ходе зимнего трансферного окна «быки» расстались и с рядом других молодых игроков в возрасте 18-19 лет: полузащитник Егор Гуренко и вингер Ярослав Соснихин перешли в «Пари НН», защитник Марат Кулаев перебрался в «Тюмень», а нападающий Алекси Гвенетадзе будет выступать за «Нефтехимик» на правах аренды.
- 21-летний вратарь «Краснодара» Даниил Голиков перешел на правах аренды в «Челябинск».
Источник: официальный сайт «Краснодара»