4 игрока «Краснодара» перешли в московский клуб

Полузащитник Павел Голубков перешел из «Краснодара» в «Родину».

Он выпускник академии «быков». 18-летний хавбек обучался и играл за детско-юношеские команды чeрно-зелeных с 2017 года. На его счету 28 матчей, 4 гола и 4 результативные передачи за молодeжку «горожан».

«В минувшем сезоне Голубков был капитаном команды «быков» в МФЛ и одним из лидеров юношеской сборной России. Паша, добро пожаловать в «Родину»!» – говорится в сообщении московского клуба.

Ранее еще три игрока «Краснодара» перешли в «Родину» – 19-летний защитник Кирилл Ларионов, 18-летний защитник Александр Лазарев и 18-летний вингер Архип Казанцев.