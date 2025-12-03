Губерниев двумя словами описал Баринова после его решения перейти в ЦСКА

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию об уходе Дмитрия Баринова из «Локомотива».

Ранее стало известно, что капитан московской команды перейдет в ЦСКА.

«Я не очень понимаю шума в отношении перехода, пусть и хорошего футболиста, из одной команды в другую. Переходили, переходят и будут переходить. Ситуация меняется. Если он посчитал, что ему лучше в ЦСКА, – пожалуйста, без проблем. Мне кажется, делать вселенскую трагедию из ухода Баринова – странно. Футболист хороший, но думаю, «Локомотив» справится, а ЦСКА он пригодится. Человек ищет, где ему лучше. А мнение у людей меняется, иногда каждый день

Баринов – легенда «Локомотива»? Легенда – Федор Черенков, а Баринов не легенда. Легенда «Локомотива» – Юрий Семин, а Дмитрий Баринов – хороший футболист», – сказал Губерниев.