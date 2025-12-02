«Лысого, усатого, красивого?» Черчесов отреагировал на похвалу от игрока «Ахмата»

Станислав Черчесов отреагировал на слова защитника «Ахмата» Надера Гандри. Тунисский футболист ранее позитивно высказался о главном тренере грозненской команды.

– Защитник Надер Гандри сказал мне, что в его карьере никогда не было еще такого тренера.

– Какого? Лысого, усатого, красивого?

– Он сказал, что вы умеете быть близко к игрокам и говорить с ними на нужном языке.

– Да вы что! Я? Близко к игрокам?! Я вот все время слушаю и читаю, как я далек от игроков. На самом деле то, о чем вам сказал Гандри, было во всех клубах. И все равно я «недоступный»... Еще раз: я не меняюсь. Мне все равно, выиграли мы, или проиграли – моя задача делать команду, не позволяя себе, опять же, эмоционально реагировать на результаты.