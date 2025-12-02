Федотов оценил судейство в матче «Балтика» – «Спартак»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал судейство в матче «Балтика» – «Спартак».
- Калининградцы победили со счетом 1:0, несмотря на удаление в первом тайме.
- Игру обслуживал главный арбитр Кирилл Левников.
«Сложный матч для Левникова, но он всe верно сделал.
На 15-й минуте правильно не назначил 11-метровый в ворота «Спартака». Игрок «Балтики» врывался в штрафную и в воздухе почувствовал лeгкое прикосновение.
На 30-й минуте Левников верно и самостоятельно показал прямую красную карточку Манелову.
На 33-й – показал жeлтую Талалаеву, а затем и прямую красную за жест в сторону резервного арбитра, которого он послал в далeкое эротическое путешествие. Здесь молодец резервный, что увидел и не промолчал», – сказал Федотов.
Источник: «Чемпионат»