Слуцкий дал совет топ-клубам РПЛ по игрокам «Балтики»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий объяснил, почему игроки «Балтики» не будут эффективны в топ-клубах.

– Игра со «Спартаком» была тестом на тактическую профпригодность «Балтики». Когда вы теряете игрока, команда без тактических принципов разваливается.

«Балтика», даже потеряв игрока, сохраняет принципы, закрывает все зоны, найти свободную очень сложно. «Балтика» настолько системная команда, что их сложно вскрывать.

Меня впечатляет, что в «Балтике» футболисты, которые вчера играли в ФНЛ-2, настолько встроены в систему, что выглядят органично.

Мы часто любим восхвалять или принижать какого-то игрока. Сейчас мы восхваляем игроков «Балтики», а на самом деле это тренерские игроки. Как у Бердыева были игроки, которые играли только при нем.

Поэтому мы должны убрать свой оптимизм, что эти игроки должны переходить в топ-клубы. Я уверен, что они хороши именно внутри принципов.

– Вы не верите, что они могут выйти на новый уровень?

– Может быть, могут, но, как правило, футболисты, которые встроены в определенную модель и под определенные качества, в других моделях неэффективны.

Может быть, они дорастут до больших команд, но пока это встроенные в модель люди.

– Если бы вы сейчас были тренером большой команды в России, то зимой не настаивали ни на ком из «Балтики»?

– Это не так. Для меня важным показателем является уровень интенсивности. «Рустат» публикует метры, которые пробегают футболисты [на спринтах], и там всегда есть игроки «Балтики».

Так как у нас схожие требования по игровым моделям игроков, я могу взять Сауся, потому что понимаю, как это его качество можно использовать. Но если я тренер большого клуба, который делает ставку на то, что хорошие игроки должны играть, тогда я сомневаюсь, что Саусь и Максим Петров будут эффективны.

В «Балтике» нет таланта уровня Батракова или Кисляка, который будет эффективен в команде с любыми тактическими принципами.