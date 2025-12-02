Введите ваш ник на сайте
Слуцкий дал совет топ-клубам РПЛ по игрокам «Балтики»

2 декабря, 07:54
4

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий объяснил, почему игроки «Балтики» не будут эффективны в топ-клубах.

– Игра со «Спартаком» была тестом на тактическую профпригодность «Балтики». Когда вы теряете игрока, команда без тактических принципов разваливается.

«Балтика», даже потеряв игрока, сохраняет принципы, закрывает все зоны, найти свободную очень сложно. «Балтика» настолько системная команда, что их сложно вскрывать.

Меня впечатляет, что в «Балтике» футболисты, которые вчера играли в ФНЛ-2, настолько встроены в систему, что выглядят органично.

Мы часто любим восхвалять или принижать какого-то игрока. Сейчас мы восхваляем игроков «Балтики», а на самом деле это тренерские игроки. Как у Бердыева были игроки, которые играли только при нем.

Поэтому мы должны убрать свой оптимизм, что эти игроки должны переходить в топ-клубы. Я уверен, что они хороши именно внутри принципов.

– Вы не верите, что они могут выйти на новый уровень?

– Может быть, могут, но, как правило, футболисты, которые встроены в определенную модель и под определенные качества, в других моделях неэффективны.

Может быть, они дорастут до больших команд, но пока это встроенные в модель люди.

– Если бы вы сейчас были тренером большой команды в России, то зимой не настаивали ни на ком из «Балтики»?

– Это не так. Для меня важным показателем является уровень интенсивности. «Рустат» публикует метры, которые пробегают футболисты [на спринтах], и там всегда есть игроки «Балтики».

Так как у нас схожие требования по игровым моделям игроков, я могу взять Сауся, потому что понимаю, как это его качество можно использовать. Но если я тренер большого клуба, который делает ставку на то, что хорошие игроки должны играть, тогда я сомневаюсь, что Саусь и Максим Петров будут эффективны.

В «Балтике» нет таланта уровня Батракова или Кисляка, который будет эффективен в команде с любыми тактическими принципами.

  • «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ с 32 очками после 17 туров.
  • В последнем матче калининградцы в меньшинстве победили дома «Спартак» (1:0).

Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Балтика Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Alemann
1764651560
Кому-то реально интересны советы Слуцкого?
Ответить
Интерес
1764663913
У Лёни тоже отработанная система: две трети чемпионата быть лидером,а потом крякнуться на второе-третье место.Но всегда на виду.
Ответить
СПОРТ 21 века
1764666787
Даже Слуцкий уже заговорил про Балтику. В политике часто считается: "если о нас часто говорят и говорят плохо, значит, мы делаем всё правильно". Невооружённым взглядом видно, как Балтика сломала всю систему, которую установили привычные элиты. Конечно, им неприятно, и они бы уже давно эту Балтику задушили, если бы за ней никто не стоял. Это напоминает ситуацию реальной жизни, когда какая-нибудь видная скромница приходит в чужое общество (к примеру на новую работу) и начинает своими поступками выделяться среди всех остальных. Её, естественно, хотят придушить (мол кто ты такая пришла со своими правилами), а за ней стоит очень влиятельный мужчина (какой-нибудь бандит), который в случае чего придушит всех остальных. Вот и в российском футболе сейчас примерно такая же история: все говорят про Балтику, но никто ничего с ней не может сделать. В итоге приходиться смириться и участвовать в её шоу программе...
Ответить


