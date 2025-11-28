Кафанов объяснил, почему у Карпина не получилось в «Динамо»: «Если бы ему дали время...»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

– Вот вы улавливали какое-то его настроение, что ему прям тяжелее и тяжелее день за днeм? Вот почему, на ваш взгляд, так сложилось?

– Не знаю, я был уверен, что если бы ему ещe дали время… В любом случае он знает, чего хочет, и знает, как этого добиться. И ему нужно было время. Потому что перестроить игроков… Это другой футбол, да, там что-то от Лички есть похожее, но это был другой, это более энергозатратный футбол. В первую очередь нужно было перестроиться игрокам, понять, что здесь надо много бегать.

Потому что при той системе, которая у Валерия Георгиевича, если кто-то один не добегает при прессинге и за счeт этого игрока выбираются, приходится бегать очень много потом назад, делать лишнюю работу, это тоже лишняя трата сил, и через это надо было пройти.