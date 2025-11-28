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  • Кафанов объяснил, почему у Карпина не получилось в «Динамо»: «Если бы ему дали время...»

Кафанов объяснил, почему у Карпина не получилось в «Динамо»: «Если бы ему дали время...»

28 ноября 2025, 18:55
3

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

– Вот вы улавливали какое-то его настроение, что ему прям тяжелее и тяжелее день за днeм? Вот почему, на ваш взгляд, так сложилось?

– Не знаю, я был уверен, что если бы ему ещe дали время… В любом случае он знает, чего хочет, и знает, как этого добиться. И ему нужно было время. Потому что перестроить игроков… Это другой футбол, да, там что-то от Лички есть похожее, но это был другой, это более энергозатратный футбол. В первую очередь нужно было перестроиться игрокам, понять, что здесь надо много бегать.

Потому что при той системе, которая у Валерия Георгиевича, если кто-то один не добегает при прессинге и за счeт этого игрока выбираются, приходится бегать очень много потом назад, делать лишнюю работу, это тоже лишняя трата сил, и через это надо было пройти.

  • Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года.
  • При нем московская команда шла на 10-м месте в РПЛ.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Кафанов Виталий
Комментарии (3)
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Romeo 123
1764348576
А ещё в соперники папуасов и пингвинов из Мадагаскара и времени вагон и маленькая тележка и карпуша в своей стихии
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cska1948
1764351222
Карпин своим совмещением работы в сборной и Динамо раззорил Ростов и опустил в середину табдицы Динамо. Вот и все его "заслуги".
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FCSpartakM
1764361144
ага, сейчас каждый чел из Динамо говорит, что в коллективе был напряг из-за методов Валерки, но ручной физрук Карпина тут нам рассказывает байки. Хотя, Кафанов просто чудик со своей вселенной в голове, судя по его высказываниям.
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