В ЦСКА рассказали о состоянии Алдонина

Сегодня, 15:50

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о заболевании экс-полузащитника клуба Евгения Алдонина.

«Коллеги, друзья, болельщики ЦСКА и сборной России.

На прошлой неделе многие узнали о тяжелой болезни, с которой уже больше года борется наш легендарный футболист Евгений Алдонин. Женя – человек исключительной скромности, и он не хотел делать информацию о болезни публичной.

Но клуб убедил его в обратном: мы считаем, что футбольная общественность должна быть в курсе ситуации и иметь возможность помочь ему в ответ на всe то, что он сделал для нас на поле. Рак поджелудочной – тяжелейшая болезнь. У Жени уже были операции, и они будут еще, как и курсы химиотерапии. Сбор средств действительно может помочь Жене и его семье.

Также считаем важным прояснить, что этот сбор – не тот случай, когда мы просим простых болельщиков жертвовать последние деньги. Боже упаси. Евгений Валерьевич, со своей скромностью и совестливостью, ни в коем случае не хотел бы обременять тех, у кого есть множество своих забот.

Информация о сборе адресована крупным представителям нашей индустрии – клубам, организациям, бизнесам. Тем, кто более безболезненно имеет возможность оказать помощь.

Мы, как клуб, помогаем Жене, но убеждены, что вопрос стоит вовсе не в оплате конкретной операции, а в том, чтобы футбольная общественность знала о ситуации и могла помочь его семье.

Сейчас у Евгения стабильное состояние. Но ему нужны тишина и возможность полностью сконцентрироваться на борьбе с болезнью. Поэтому мы просим СМИ проявить уважение и не беспокоить ни Евгения Валерьевича, ни его семью», – написал Брейдо.

  • 22 ноября РПЛ объявила о том, что у 45-летнего Алдонина выявили тяжелое заболевание, был объявлен сбор средств на лечение.
  • Он провел 29 матчей за сборную России в 2002–2007 годах. Помимо ЦСКА выступал за «Ротор», «Мордовию», нижегородскую «Волгу», «Зоркий» и любительский клуб «Катюша» (Санкт-Петербург).

Источник: телеграм-канал «Брейдо / И после»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Алдонин Евгений
