Быстров призвал уволить тренера РПЛ

Владимир Быстров скептически высказался о перспективах «Пари НН» с тренером Алексеем Шпилевским.

Нижегородцы идут на последнем месте в таблице РПЛ с 8 очками в 16 турах.

Следующий соперник – «Акрон» (29 ноября, 14:00 мск).

«На мой взгляд, сейчас со Шпилевским «Пари НН» тонет. Я не вижу лучика надежды на протяжении последних 10 матчей, которые я видел. Я не вижу, как они выберутся из болота.

Так же как и «Сочи», пока не утонули с головой, тоже держали тренера. Это разные команды, но с Осинькиным хотя бы появляется шанс выплыть.

Со Шпилевским шанс будет выплыть? Тогда надо руководству сказать – мы полностью доверяем этому тренеру, пусть ещe три года работает, мы не будем его увольнять.

Я привязываюсь к словам Шпилевского, потому что он предложил мне потренировать команды, где он работал. Но я не собирался и не заявлял, что хочу тренировать «Нижний Новгород».

Если тренер говорит, что у него атакующий европейский подход, а у него непонятные русские идиоты играют – мне это не нравится, я буду его увольнять», – заявил Быстров.