Карпин высказался о жестком контроле за игроками

Бывший главный тренер «Динамо» Валерий Карпин оценил ситуацию с дисциплиной у игроков.

«По поводу контроля над игроками или не над игроками. Абсолютно нормальные вещи, которые не то что должны быть, а обязаны быть. Если для футболиста приехать на базу в 9 утра или в 9:30, а уехать с базы в два часа дня – это жесткий контроль... Ну тогда лучше с футболом заканчивать.

Футболисту, который получает миллионы евро, посвятить 4-5 часов своей работе... Ну если это тотальный какой-то контроль, тогда, говорю, лучше заканчивать. Ну так как заканчивать никто не собирался, закончил я», – сказал Карпин.