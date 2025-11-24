Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой проанализировал ничью «Локомотива» и «Краснодара»

Мостовой проанализировал ничью «Локомотива» и «Краснодара»

Сегодня, 19:30

Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 16-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

  • Итоговый счет – 1:1.
  • Видеообзор игры на «РЖД Арене» можно посмотреть здесь.

«Мне понравилась игра. Было все: накал, борьба, напряжение, желание и страсть. Нельзя сказать, что встреча была фееричной на моменты, но в целом матч смотрелся.

Мы увидели противостояние двух лидеров чемпионата. Кто был ближе к победе? Думаю, что совсем немного преимущество осталось за «Краснодаром».

Но давайте не забывать, что это действующий чемпион страны. У них в составе десять легионеров очень высокого уровня. Тот же Кордоба выглядел очень прилично: как он бодался с защитниками «Локомотива» и создавал моменты.

Я бы не стал заявлять, что у «Краснодара» нет вариативности в атаке из-за Кордобы. Кто так говорит, пусть лучше сам выйдет на поле и покажет класс.

Еще я обратил внимание, как во время перерыва ведущие размышляют: «Что сейчас Мусаев скажет своим игрокам в перерыве?» А что он может сказать, если он никогда не играл в футбол? Только какие-то дежурные фразы – и все… Футболисты и так это понимают.

Факт того, что в «Локомотиве» сегодня много перспективных и сильных российских игроков, – это хорошо. Но в целом какая разница?

Я всегда говорил и продолжаю говорить, что пафос не играет в футбол. Если в другой команде делают разницу легионеры – в этом нет ничего плохого. Если ты слабее того же Вендела, то ты и не играешь. Это очевидно.

В «Локомотиве» такой ситуации нет. Но если год назад с этим костяком они заняли шестое место, то в нынешнем сезоне они подписали трех новых футболистов, которые могут забить минимум десять мячей: Комличенко, Руденко и Бакаев.

А легионеры это или нет – это вообще не важно. Играть должны сильнейшие. Сейчас «Локомотив» выглядит очень солидно», – сказал Мостовой.

Еще по теме:
Мостовой написал стихотворение о Никите Симоняне
Реакция Мостового на смерть Симоняна 1
«Всe возвращается на круги своя»: Мостовой оценил ничью «Локо» и «Краснодара» 7
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоСоболев выложил фото с Симоняном
21:35
2
Агент Джикии оскорбил Абаскаля
21:18
6
Гурцкая спрогнозировал, останется ли Баринов в «Локомотиве»
20:44
1
Федотов разобрал победный гол «Спартака» в дерби с ЦСКА
20:33
4
Абаскаль охарактеризовал Симоняна, умершего в 99 лет
20:08
Винисиус требовал зарплату в «Реале» на уровне Роналду
19:57
5
УЕФА почтил память Никиты Симоняна
19:45
2
Путин прокомментировал смерть Никиты Симоняна
19:19
1
Заявление МВД об аресте участников драки после дерби «Спартак» – ЦСКА
19:00
8
Хиддинк высказался о смерти Симоняна
18:51
Все новости
Все новости
Игрок «Динамо» выбыл до конца года
21:47
Футболист «Краснодара»: «Не обращаю внимание на красоту девушек в России»
21:27
2
Президент РПЛ высказался о смерти Никиты Симоняна
20:55
1
УЕФА почтил память Никиты Симоняна
19:45
2
Мостовой проанализировал ничью «Локомотива» и «Краснодара»
19:30
Путин прокомментировал смерть Никиты Симоняна
19:19
1
Орлов оценил игру Жерсона, купленого «Зенитом» за 25 миллионов
19:10
2
Заявление МВД об аресте участников драки после дерби «Спартак» – ЦСКА
19:00
8
Хиддинк высказался о смерти Симоняна
18:51
В «Локомотиве» прокомментировали назначение Овчинникова
18:43
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» покинул медиаклуб Басты
18:35
ВидеоМостовой написал стихотворение о Никите Симоняне
18:27
2
Реакция Дзюбы на уход Карпина из «Динамо»
18:18
3
Букмекеры определили явного фаворита РПЛ после 16 туров
17:58
1
Маргарита Симоньян прокомментировала смерть Никиты Симоняна
17:49
2
Фото«Локомотив» объявил о назначении Овчинникова
17:40
2
Алдонин впервые высказался о страшной болезни
17:31
2
Юран сказал, что для него значит ромбик на футболке «Спартака»
17:17
10
Легионер «Динамо»: «Мне ближе стиль Карпина, чем Гусева»
16:55
5
Швейцарский суд вынес решение по апелляции ЦСКА по делу Влашича
16:47
3
Президент РПЛ: «Настало время Лиги чемпионов»
16:38
1
Титов охарактеризовал Симоняна, умершего в 99 лет
16:29
Орлов двумя словами описал игру «Зенита» против «Пари НН»
16:04
8
Реакция Мостового на смерть Симоняна
16:00
1
Ещенко отреагировал на смерть Симоняна
15:50
Легенда сборной Бразилии отреагировал на смерть Симоняна
15:47
Фото«Спартак» назвал трибуну стадиона в честь Симоняна
15:31
28
«Пари НН» назначил бывшего спортивного директора ЦСКА
15:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 