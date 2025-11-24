Мостовой проанализировал ничью «Локомотива» и «Краснодара»

Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 16-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

Итоговый счет – 1:1.

Видеообзор игры на «РЖД Арене» можно посмотреть здесь.

«Мне понравилась игра. Было все: накал, борьба, напряжение, желание и страсть. Нельзя сказать, что встреча была фееричной на моменты, но в целом матч смотрелся.

Мы увидели противостояние двух лидеров чемпионата. Кто был ближе к победе? Думаю, что совсем немного преимущество осталось за «Краснодаром».

Но давайте не забывать, что это действующий чемпион страны. У них в составе десять легионеров очень высокого уровня. Тот же Кордоба выглядел очень прилично: как он бодался с защитниками «Локомотива» и создавал моменты.

Я бы не стал заявлять, что у «Краснодара» нет вариативности в атаке из-за Кордобы. Кто так говорит, пусть лучше сам выйдет на поле и покажет класс.

Еще я обратил внимание, как во время перерыва ведущие размышляют: «Что сейчас Мусаев скажет своим игрокам в перерыве?» А что он может сказать, если он никогда не играл в футбол? Только какие-то дежурные фразы – и все… Футболисты и так это понимают.

Факт того, что в «Локомотиве» сегодня много перспективных и сильных российских игроков, – это хорошо. Но в целом какая разница?

Я всегда говорил и продолжаю говорить, что пафос не играет в футбол. Если в другой команде делают разницу легионеры – в этом нет ничего плохого. Если ты слабее того же Вендела, то ты и не играешь. Это очевидно.

В «Локомотиве» такой ситуации нет. Но если год назад с этим костяком они заняли шестое место, то в нынешнем сезоне они подписали трех новых футболистов, которые могут забить минимум десять мячей: Комличенко, Руденко и Бакаев.

А легионеры это или нет – это вообще не важно. Играть должны сильнейшие. Сейчас «Локомотив» выглядит очень солидно», – сказал Мостовой.