РПЛ. «Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью – 1:1

Закончился матч 16-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром». Команды сыграли вничью со счетом 1:1. На гол форварда хозяев Александра Руденко гости ответили забитым мячом Дугласа Аугусто.

«Краснодар» набрал 34 очка и вернулся на первое место, опережая «Зенит» на одно очко.

«Локо» с 31 очком занимает четвертую строчку в турнирной таблице.