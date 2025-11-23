Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ. «Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью – 1:1

Сегодня, 21:46
17

Закончился матч 16-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром». Команды сыграли вничью со счетом 1:1. На гол форварда хозяев Александра Руденко гости ответили забитым мячом Дугласа Аугусто.

«Краснодар» набрал 34 очка и вернулся на первое место, опережая «Зенит» на одно очко.

«Локо» с 31 очком занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 16 тур
Локомотив - Краснодар - 1:1 (1:1) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - А. Руденко, 11; 1:1 - Д. Аугусто, 15.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Обзор матча «Локомотив» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Аленичев прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА
Игрок «Динамо» – о Карпине: «Когда так много правил, некоторым может быть некомфортно»
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив
Рекомендуем
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rcry
1763923906
хорошая игра - вообще не скучная - спасибо командам
Ответить
Красногорск_Фан
1763923946
Матч изначально был безнадежно испорчен бессмысленной болтовней комментаторов, которых весь матч показывали крупным планом вместо футбола, еще с плывущим звуком и каким то б.о.м.ж.о.м бородатым. Потом матч испортил жадный Бакаев который не отдал к воротам 2 свободным партнерам. А вот уже дальше матч напоминал попытку первого а-нального секса без смазки и раскрепощенной партнерши. Все куда то безрезультатно и очень коряво тыкались. Сплошной негатив и счет на радость конкурентов. Из позитивного отмечу спасение Монтеса и гол + активность Руденко.
Ответить
timon2401
1763924033
Ну и славненько… Победила дружба, что для нас, радеющих за «Спартак», сейчас неплохой итог.
Ответить
sochi-2013
1763924066
Чудак(М) СУДЬЯ ИГРУ ИСПОРТИЛ. На Кордобе надо было давать желтые.(на любом другом за такое тоже). Игра бы раскрылась. Так, вместо техники игроков, увидели тяни-толкай.
Ответить
Spartak_forv@
1763924112
Хорошая получилась игра,смотрибельная.По делу.Боевая ничья
Ответить
FWSPM
1763924147
очередной топовый матч испорчен бесконечным позерством и аппеляциями к судье. как же это портит футбол.
Ответить
Паровозов
1763924418
Игра на три результата, ничьей довольны остались из столицы Невы .
Ответить
raritet
1763924545
Пока не хватает техники многим игрокам Локо. Но гол красивый они соорудили. Но чисто по игре можно сказать молодцы и ничейка в радость. Есть в команде и неадекваты( не будем называть) когда перед тобой 3 соперников вместо того чтобы сделать пас, ждет когда отнимут мяч. Таких в психушку и не выпускать. Комличенко - пассажир.
Ответить
Феликс Михайлов
1763924888
Машинисты пока в гонке, но нужно усиление.
Ответить
FFR
1763925076
Для Спартака это хорошо.
Ответить
Главные новости
СпецпроектСможете определить игрока РПЛ по его партнeрам? Пройдите тест от «Бомбардира»
12
Экс-игрок «Спартака» предрек возможную катастрофу в клубе
22:00
1
РПЛ. «Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью – 1:1
21:46
17
Аленичев прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА
21:30
1
АПЛ. «Арсенал» победил в дерби «Тоттенхэм» (4:1) благодаря хет-трик Эзе
21:23
1
Игрок «Динамо» – о Карпине: «Когда так много правил, некоторым может быть некомфортно»
20:50
В «Динамо» высказались о возможном назначении Черчесова
20:14
2
Пивоваров раскрыл подробности ухода Карпина из «Динамо»
20:01
1
ФотоМолодой игрок «Спартака» побил 25-летний рекорд Ширко
19:51
3
Реакция Федуна на победу «Спартака» в дерби
19:44
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
21:46
Игрок «Динамо» – о Карпине: «Когда так много правил, некоторым может быть некомфортно»
20:50
Тюкавин рассказал о положительных изменениях в «Динамо» после ухода Карпина
20:37
2
Гусев прокомментировал 3:0 «Динамо» с махачкалинцами
20:27
В «Динамо» высказались о возможном назначении Черчесова
20:14
2
Пивоваров раскрыл подробности ухода Карпина из «Динамо»
20:01
1
ФотоМолодой игрок «Спартака» побил 25-летний рекорд Ширко
19:51
3
Реакция Федуна на победу «Спартака» в дерби
19:44
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
19:26
РПЛ. Московское «Динамо» разгромило махачкалинское в первом матче без Карпина
19:25
12
Мостовой сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Краснодар»
19:15
2
«Профессионал, чемпион»: Шунин назвал идеального тренера для «Динамо»
19:10
1
Реакция Акинфеева на страшную болезнь Алдонина
19:00
Смородская раскритиковала «Спартак» за выбор тренеров: «Просто ужас»
18:50
4
ВидеоТюкавин забил пяткой
18:40
3
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Краснодар»: 23 ноября
18:36
5
Шпилевский высказался о поражении «Пари НН» от «Зенита»
18:30
ВидеоФутболист «Пари НН» исполнил необычный финт в матче с «Зенитом»
18:18
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Пари НН»
18:06
4
ВидеоЗадержан болельщик ЦСКА, избитый фанатами «Спартака»
17:57
22
Глушенков одним словом описал игру «Зенита» против «Пари НН»
17:49
12
Гусев объяснил отсутствие Осипенко в составе «Динамо»
17:41
5
У Соболева 0+0 в 8 последних матчах за «Зенит»
17:33
12
Ву раскрыл, как Станкович попрощался с игроками «Спартака»
17:25
4
ВидеоОбзор матча «Пари НН» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
17:12
РПЛ. «Зенит» вышел в лидеры, обыграв на выезде «Пари НН» (2:0)
17:11
36
ВидеоНовые подробности драки между болельщиками «Спартака» и ЦСКА
16:58
13
Альба объяснил поражение «Ростова» от «Крыльев»
16:46
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 