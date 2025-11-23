РПЛ. «Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью – 1:1

Закончился матч 16-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром». Команды сыграли вничью со счетом 1:1. На гол форварда хозяев Александра Руденко гости ответили забитым мячом Дугласа Аугусто.
«Краснодар» набрал 34 очка и вернулся на первое место, опережая «Зенит» на одно очко.
«Локо» с 31 очком занимает четвертую строчку в турнирной таблице.
Россия. Премьер-лига. 16 тур
Локомотив - Краснодар - 1:1 (1:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - А. Руденко, 11; 1:1 - Д. Аугусто, 15.
Источник: «Бомбардир»