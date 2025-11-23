«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в рамках 16 тура РПЛ, итоговый счет 1:1.

В первом тайме счет открыл «Локомотив»: Александр Руденко реализовал передачу Пруцева и с острого угла поразил ворота соперника на 11-й минуте.

«Краснодар» ответил спустя несколько минут – после серии опасных моментов в штрафной, Дуглас Аугусто добил мяч в ворота, сравняв счет на 15-й минуте.

Второй тайм прошел в борьбе, обе команды создавали опасные моменты, но голкиперы были на высоте. Самый яркий момент – спасение Монтеса, который головой вынес мяч с линии ворот после удара Кривцова.

