Федотов оценил судейство в матче «Локомотив» – «Краснодар»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче «Локомотив» – «Краснодар».

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 16-м туре РПЛ. Встречу обслуживал Егор Егоров.

«Это вторая игра очень серьeзного уровня для Егора Егорова. И этот матч стоит посмотреть всем скептикам. Не знаю, увидят ли они, но у Егорова отличное понимание футбола, есть харизма, есть решительность. Я сразу знал – он не поплывeт, стержень присутствует. Правда, так хватать игроков, как он схватил Пруцева, не стоит. Пока авторитета большого он не наработал, это не Карасeв. Хотя того же Кордобу он бы вряд ли так схватил. Но и общение с Джоном тут было на уровне – высший пилотаж.

Отдельно нужно разобрать момент на 47-й минуте. Это очень сложный для зрителей эпизод. Во-первых, игрок «Краснодара» тут опередил Комличенко. Во-вторых, он сыграл в мяч, тут есть контакт носка и мяча. Насколько он серьeзный, как и в моменте Дивеев-Зобнин, спорить не надо, главное – он есть. В-третьих, есть движение от Комличенко не к мячу, а к ноге соперника. Егоров мог и фол в атаке свистнуть, было бы по делу. Но о пенальти тут речи точно не идeт. Плюс, что важно, Николай уже приучил, что в «Локо» он летит в защитника при быстрых атаках. Базовая оценка у этого матча 8,5, но за этот момент она повышается до 8,6», – сказал Федотов.