Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Федотов оценил судейство в матче «Локомотив» – «Краснодар»

Федотов оценил судейство в матче «Локомотив» – «Краснодар»

Сегодня, 08:51

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче «Локомотив» – «Краснодар».

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 16-м туре РПЛ. Встречу обслуживал Егор Егоров.

«Это вторая игра очень серьeзного уровня для Егора Егорова. И этот матч стоит посмотреть всем скептикам. Не знаю, увидят ли они, но у Егорова отличное понимание футбола, есть харизма, есть решительность. Я сразу знал – он не поплывeт, стержень присутствует. Правда, так хватать игроков, как он схватил Пруцева, не стоит. Пока авторитета большого он не наработал, это не Карасeв. Хотя того же Кордобу он бы вряд ли так схватил. Но и общение с Джоном тут было на уровне – высший пилотаж.

Отдельно нужно разобрать момент на 47-й минуте. Это очень сложный для зрителей эпизод. Во-первых, игрок «Краснодара» тут опередил Комличенко. Во-вторых, он сыграл в мяч, тут есть контакт носка и мяча. Насколько он серьeзный, как и в моменте Дивеев-Зобнин, спорить не надо, главное – он есть. В-третьих, есть движение от Комличенко не к мячу, а к ноге соперника. Егоров мог и фол в атаке свистнуть, было бы по делу. Но о пенальти тут речи точно не идeт. Плюс, что важно, Николай уже приучил, что в «Локо» он летит в защитника при быстрых атаках. Базовая оценка у этого матча 8,5, но за этот момент она повышается до 8,6», – сказал Федотов.

Еще по теме:
Мостовой проанализировал ничью «Локомотива» и «Краснодара» 1
Кордоба установил рекорд «Краснодара» в матче с «Локомотивом» 2
Спартаковец стал лучшим игроком матча «Локомотив» – «Краснодар» 14
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Федотов Игорь
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Три звездных игрока «Реала» недовольны Алонсо
10:15
Генич назвал единственное обстоятельство, которое поможет Романову остаться в «Спартаке»
10:07
2
Агент Батракова рассказал о переговорах с «ПСЖ»
09:29
Оценена вероятность ухода Баринова из «Локомотива»
09:16
2
ФотоМбаппе получил трофей Пичичи
09:09
Федотов оценил судейство в матче «Локомотив» – «Краснодар»
08:51
Причина смерти Симоняна, российский игрок отказался от 120 миллионов в год, «Реал» может уволить Алонсо и другие новости
01:35
Гурцкая раскрыл, кто станет спортивным директором «Локомотива»
01:11
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» уступил «Эвертону» (0:1), играя в большинстве с 14-й минуты
00:56
2
Симонян отклонил предложение Федуна стать президентом «Спартака»
00:53
Все новости
Все новости
Корнеев назвал странными действия тренера «Спартака»
10:47
Черданцев прокомментировал смерть Симоняна
10:27
Кержаков отреагировал на смерть Симоняна
09:51
ФотоГлушаков опубликовал фото с известным рэпером
09:38
Федотов оценил судейство в матче «Локомотив» – «Краснодар»
08:51
СпецпроектСможете определить игрока РПЛ по его партнeрам? Пройдите тест от «Бомбардира»
08:41
12
Гурцкая раскрыл, кто станет спортивным директором «Локомотива»
01:11
Симонян отклонил предложение Федуна стать президентом «Спартака»
00:53
Кержаков сказал, что изменилось в «Спартаке» после отставки Станковича
00:36
ФотоПрезидент ФИФА отреагировал на смерть Симоняна
00:12
Черчесов установил личный антирекорд в РПЛ
Вчера, 23:59
2
Агент Баринова разочарован, что другому игроку «Локомотива» платят больше: «Это странно»
Вчера, 23:48
2
Ловчев вспомнил, как познакомился с Симоняном: «Я обезумел, увидев рядом легенду»
Вчера, 23:37
Юран высказался о том, что Романову доверили тренировать «Спартак»
Вчера, 23:11
5
Стало известно, почему Шварц не вернется в «Динамо»
Вчера, 22:48
4
Сычев отреагировал на смерть Симоняна
Вчера, 22:40
2
Гурцкая раскрыл, что предшествовало уходу Карпина из «Динамо»
Вчера, 22:22
5
ФотоАкинфеев определил лучшего игрока ЦСКА в дерби со «Спартаком»
Вчера, 21:57
3
Игрок «Динамо» выбыл до конца года
Вчера, 21:47
1
ФотоСоболев выложил фото с Симоняном
Вчера, 21:35
5
Футболист «Краснодара»: «Не обращаю внимание на красоту девушек в России»
Вчера, 21:27
3
Агент Джикии оскорбил Абаскаля
Вчера, 21:18
16
Президент РПЛ высказался о смерти Никиты Симоняна
Вчера, 20:55
1
Гурцкая спрогнозировал, останется ли Баринов в «Локомотиве»
Вчера, 20:44
1
Федотов разобрал победный гол «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 20:33
6
Абаскаль охарактеризовал Симоняна, умершего в 99 лет
Вчера, 20:08
УЕФА почтил память Никиты Симоняна
Вчера, 19:45
2
Мостовой проанализировал ничью «Локомотива» и «Краснодара»
Вчера, 19:30
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 